Solo due anni di allenamento possono ringiovanire il cuore e invertire i segni dell’invecchiamento

Cosa è successo – Uno studio ha dimostrato che l’esercizio fisico costante può effettivamente invertire i danni al cuore causati da uno stile di vita sedentario e dall’invecchiamento, ma il tempismo è fondamentale. I ricercatori hanno scoperto che i partecipanti che si allenavano 4-5 volte a settimana hanno ottenuto miglioramenti notevoli, tra cui un aumento del 18% nella capacità di assorbimento dell’ossigeno e un incremento del 25% nell’elasticità cardiaca.





Il programma di due anni prevedeva sessioni a intensità moderata, intervalli ad alta intensità e allenamento di forza. Questo regime strutturato ha prodotto miglioramenti cardiovascolari significativi rispetto a un gruppo di controllo che praticava solo yoga ed esercizi di equilibrio.

La ricerca, pubblicata su Circulation, è stata guidata dal Dr. Benjamin Levine, direttore dell’Institute for Exercise and Environmental Medicine, che ha sottolineato come l’esercizio dovrebbe essere considerato essenziale quanto l’igiene quotidiana. È importante notare che questi effetti benefici sono stati osservati principalmente in chi ha iniziato il programma prima dei 65 anni.

💡 Perché è importante – Per decenni, l’irrigidimento del ventricolo sinistro del cuore—che riduce l’efficienza di pompaggio e può portare a insufficienza cardiaca—è stato considerato una conseguenza inevitabile dell’invecchiamento.

Questo studio dimostra che questo processo “inevitabile” può in realtà essere invertito con l’esercizio giusto, se iniziato nella mezza età. Questi risultati suggeriscono che la salute pubblica dovrebbe puntare su interventi mirati di esercizio fisico durante la mezza età per ridurre drasticamente i casi di insufficienza cardiaca—uno dei problemi di salute in più rapida crescita nei Paesi sviluppati.

♾️ La conclusione – L’essere umano è fatto per muoversi, a tutte le età. Nella nostra società spesso smettiamo di allenarci al massimo delle nostre possibilità perché la vita diventa impegnativa, frenetica e manca l’energia. Ma questa ricerca dimostra che, se vogliamo qualità della vita, trovare il tempo per l’esercizio è fondamentale. Iniziare il prima possibile e mantenere la costanza è altrettanto importante.