Luca Argentero: “L’unica cosa che conta sono i miei figli. Se non avessi il mutuo, smetterei di lavorare”

Luca Argentero, noto attore e padre di Nina Speranza e Noè Roberto, frutto della sua relazione con Cristina Marino, si è aperto in una recente intervista, rivelando il suo pensiero sul lavoro e sulle priorità della sua vita. “Essere padre occupa il 95% del mio tempo e delle mie preoccupazioni. Non c’è nulla che mi interessi di più. Il lavoro è solo uno strumento per affrontare il quotidiano, una necessità da soddisfare: c’è il mutuo da pagare. Se non avessi la preoccupazione economica, mi prenderei un anno sabbatico,” ha affermato con sincerità.





Un progetto letterario fra fratelli

Insieme alla sorella Francesca, Luca Argentero è coautore di Stella Stellina, un progetto che ha recentemente visto l’arrivo di un nuovo libro intitolato Un mare di amici. In quest’opera, i protagonisti sono Nina e il suo pupazzo Dudù, riflettendo l’intelligenza e la simpatia della piccola. “Nina ha una genialità sorprendente. Ogni volta le leggevo una storia e ho pensato: perché non scriviamo qualcosa per lei?” racconta Francesca nel corso di un’intervista a un settimanale, descrivendo la gioia di realizzare fiabe per la nipote.

Anche Luca, entusiasta di questo progetto familiare, ha condiviso il suo punto di vista. “Essere genitore è un’esperienza che per me è fondamentale. Tutto il resto passa in secondo piano,” aggiunge, esprimendo un forte attaccamento alla propria famiglia.

Francesca Argentero su fratello Luca: “È permaloso. Ci rimane male se lo contraddici”

Per Francesca, essere zia di Nina rappresenta un “privilegio e un’emozione** straordinaria”. La passione per le fiabe e i racconti nasce direttamente dalla sua nipote, divenuta ispiratrice di storie che incantano i bambini. Francesca riconosce il contributo di Luca al progetto, ma specifica: “Luca ha una visione creativa unica, mentre il mio talento è nel disegno e nella grafica. Collaboriamo anche in altre aree, come la nostra onlus, permettendomi di interagire costantemente con il suo lavoro nel mondo del cinema”.

Entrambi i fratelli guardano avanti, con un altro libro in cantiere dedicato a Noè, il secondogenito, nato il 16 febbraio. Si tratta di un segnale dell’impegno sincero che entrambi dedicano alla propria famiglia.

Francesca non si fa mancare l’occasione di descrivere alcuni aspetti caratteriali di Luca. “Luca è un po’ permaloso. Se lo contraddici su ciò in cui è convinto, può restarci molto male,” rivela con un sorriso. Tuttavia, nonostante questa sua vulnerabilità, Francesca trova in lui una grande generosità, emotività e una innata simpatia. “Tutte le mie amiche sono sempre state affascinate da lui. Sebbene il successo possa fargli cambiare vita, lui è rimasto sempre autentico.”

L’attore, che ha saputo conquistare il pubblico anche grazie a ruoli memorabili come quello del dottore nella serie Doc, si distingue per la sua capacità di far sentire gli altri a loro agio. “Molti si identificano nei suoi personaggi perché riescono a vedere riflessi aspetti della loro vita. Luca è un uomo raro, e questa non è solo una lode da sorella,” conclude Francesca, portando alla luce la vera essenza di Luca Argentero: un professionista impegnato che non dimentica mai l’importanza della famiglia e dei legami affettivi.