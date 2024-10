Luciano D’Adamo, l’uomo che non ricorda nulla dopo un incidente: “Mi sembra di essere nel 1980, ho 23 anni”

Luciano D’Adamo si risveglia dal coma senza memoria degli ultimi 40 anni, credendo di essere ancora nel 1980.





Nel 2019, dopo un grave incidente automobilistico, Luciano D’Adamo si è risvegliato dal coma con una sorpresa sconvolgente: non ricordava nulla degli ultimi quattro decenni della sua vita. Convinto di trovarsi ancora nel 1980, Luciano non ha riconosciuto né la moglie né i figli, e la sua immagine riflessa nello specchio gli è apparsa estranea. Abituato a vedersi come un giovane di 24 anni, ha dovuto affrontare la realtà di un uomo di 68 anni.

Al risveglio in ospedale, Luciano si è trovato di fronte a una donna che affermava di essere sua moglie e a un uomo che diceva di essere suo figlio. “Quella donna mi chiamava Luciano, ma non sapevo come facesse a conoscere il mio nome”, ha ricordato. “Ha detto di essere mia moglie, ma io non ero sposato, mi frequentavo con una ragazza di 19 anni, questa donna ne aveva quasi sessanta. Stessa cosa l’uomo che era con lei: diceva di essere mio figlio, ma come potevo esserlo di un uomo più grande di me?”

La perdita di memoria e lo shock dell’immagine riflessa

L’amnesia di Luciano D’Adamo ha cancellato ogni ricordo dei suoi nipoti, tranne l’ultimo, nato nel 2019 dopo il suo risveglio. Per lui, il tempo si era fermato al 1980, un’epoca in cui la tecnologia, la sua vita privata e gli eventi storici erano molto diversi. Ha persino dimenticato i due Mondiali vinti dall’Italia.

Il momento più drammatico è stato quando ha visto la sua immagine allo specchio. “Non ce la facevo, mi sono chiesto chi fosse quell’uomo – ha spiegato al telegiornale – È stato in quel momento che ho capito di aver perso la memoria”. La visione di un volto invecchiato, che non riconosceva come il proprio, ha rappresentato un trauma significativo per Luciano.

Il lungo viaggio per recuperare i ricordi perduti

Da quel giorno, Luciano D’Adamo ha iniziato un percorso di riabilitazione per cercare di recuperare i ricordi perduti. Tuttavia, molti momenti della sua vita rimangono ancora nascosti. “Se mi chiedono quanti anni compio, d’istinto risponderei 29. In realtà sono 68 – spiega – A volte dico che vorrei volare su un aereo perché non l’ho mai fatto. Così mia moglie mi ricorda che siamo stati insieme a Parigi. E io le rispondo: Tu ci sei stata, io no”.

Le terapie che sta seguendo hanno l’obiettivo di aiutarlo a ricostruire il suo passato e a riappropriarsi della sua identità. Nonostante gli sforzi, il processo è lento e complesso. Luciano vive in un mondo in cui la sua memoria si ferma a un’epoca che non esiste più, costretto a confrontarsi con una realtà che non riconosce come propria.

La storia di un uomo tra passato e presente

La vicenda di Luciano D’Adamo è stata raccontata al programma televisivo “Chi l’ha visto?”, dove ha condiviso la sua esperienza di vita sospesa tra passato e presente. La sua storia è un esempio toccante di come un evento traumatico possa cambiare radicalmente la percezione del tempo e dell’identità personale.

Mentre continua il suo cammino verso il recupero, Luciano affronta ogni giorno la sfida di ricostruire una vita che, per lui, si è fermata quarant’anni fa. La sua determinazione e il supporto della famiglia sono fondamentali in questo difficile percorso.

In conclusione, la storia di Luciano D’Adamo offre uno sguardo profondo sulle conseguenze della perdita di memoria e sulla resilienza necessaria per affrontare una nuova realtà. Il suo viaggio è un promemoria della fragilità del tempo e dell’importanza dei legami familiari in momenti di crisi.