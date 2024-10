Luis Enrique e la figlia Xana scomparsa a 9 anni: “Mi sento fortunato, molto fortunato”

Cinque anni fa, il 29 agosto del 2019, la vita di Luis Enrique e della sua famiglia è stata sconvolta dalla perdita della loro adorata figlia Xana, a soli 9 anni, a causa di un tumore alle ossa. Questo evento ha lasciato un dolore profondo nei genitori, nel fratello Pacho e nella sorella Sira. Nonostante la devastazione, Luis Enrique è riuscito a trovare la forza per andare avanti.





Nella recente docuserie dedicata alla sua vita, Luis Enrique ha condiviso pensieri toccanti che riflettono la sua resilienza. Nonostante la tragica perdita, l’attuale allenatore del PSG si considera “fortunato, molto fortunato” per i nove anni meravigliosi trascorsi con Xana.

Luis Enrique ha raccontato di aver avuto una conversazione significativa con sua madre riguardo alle foto di Xana. Dopo aver chiesto perché non ci fossero immagini della bambina in casa, ha spiegato che Xana è viva nei loro cuori e nei loro ricordi. Ha condiviso il desiderio che la figlia possa vedere quanto la loro famiglia abbia vissuto in suo onore.

La perdita di Xana ha segnato profondamente la vita di Luis Enrique, ma ha anche ispirato la sua prospettiva sulla fortuna e sulla presenza duratura della sua amata figlia. La sua storia è un esempio di forza e speranza in mezzo al dolore.