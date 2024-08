L’ultima foto di Alain Delon postata da Anouchka: “Sarai per sempre Delon, elegante e senza imperfezioni”

L’ammirazione senza tempo di Anouchka per il padre Alain Delon si traduce in un messaggio di amore e rispetto, dopo la sua scomparsa avvenuta ieri all’età di 88 anni.





L’ultima foto di Alain Delon, pubblicata dalla figlia Anouchka lo scorso mese, riporta alla mente la grandezza di un attore che ha segnato un’epoca. Con le parole toccanti scritte il 13 luglio, Anouchka ha voluto sottolineare: “Delon sarà sempre Delon. Sempre bello. Sempre impeccabile. Sempre elegante. Come il buon vino. Eternamente grande“.

Nella suggestiva immagine, il leggendario attore è colto in un momento di intimità prima di una rasatura, guardando dritto nell’obiettivo. Questo scatto diventa rapidamente un tributo affettuoso al suo inconfondibile fascino e alla sua carriera brillante. Il messaggio della figlia riecheggia la convinzione che, nonostante le difficoltà della vita, “lo spettacolo deve continuare!”. Le parole di Anouchka sembrano anche rappresentare un delicato equilibrio tra melancolia e celebrazione della vita di un padre amato.

Alain Delon ha sempre avuto un legame speciale con la sua ultima figlia, Anouchka, nata nel 1990 dalla sua relazione con la modella olandese Rosalie Van Breemen. Questa relazione si è tradotta in una predilezione evidente, che ha influenzato anche la distribuzione della sua eredità. Infatti, secondo le dichiarazioni pubbliche, la maggior parte dell’eredità andrà proprio a lei. Delon aveva due figli da precedenti relazioni: Anthony e Alain-Fabien. Inoltre, dal suo amore con Nico dei Velvet Underground, è nato Christian Aaron Boulogne, il quale, purtroppo, non è mai stato riconosciuto ufficialmente e, a seguito di un’overdose, è morto nel 2023.

In merito alla distribuzione del patrimonio, Alain Delon aveva preso precauzioni nel predisporre tutto per evitare conflitti tra i suoi figli. “Altrimenti si dilanierebbero fra loro, ne sono certo”, erano state le parole del celebre attore, il quale sapeva bene quanto le dinamiche familiari potessero complicarsi in momenti di crisi. Nonostante le tensioni legate all’eredità, la morte di Alain Delon ha portato i suoi figli a unirsi in un atto di solidarietà, annunciando la sua scomparsa con un comunicato firmato congiuntamente da Anthony, Anouchka e Alain-Fabien.

Negli ultimi mesi, le divergenze tra i figli erano state evidenti, con battaglie legali che si susseguivano nei tribunali. Tuttavia, e ora che le volontà del padre sono chiaramente delineate, ci si aspetta che le eventuali liti possano finalmente trovare una soluzione. L’eredità di Delon non è solo una questione di beni materiali, ma rappresenta anche un punto fermo in una storia familiare complessa. La sua figura rimarrà sempre nell’immaginario collettivo, simbolo di eleganza e carisma, mentre Anouchka continua a celebrare un padre che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema.