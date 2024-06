L’ultimo abbraccio sui binari, poi vengono sopraffatti dal treno: morti marito e moglie

Il macchinista, in stato di shock per l’accaduto, non ha visto la coppia se non all’ultimo momento, senza poter fare nulla per evitare l’impatto, nonostante il disperato tentativo di una brusca frenata. La tragedia ha avuto luogo nel primo pomeriggio di lunedì 24 giugno nel Bresciano, lasciando senza parole l’intera comunità. Le vittime, marito e moglie, vivevano nell’hinterland bresciano ed erano sposati da circa dieci anni. Non avendo figli, hanno deciso di togliersi la vita insieme, morendo travolti da un treno in corsa (un regionale proveniente da Parma), mentre si tenevano per mano. Il dramma si è consumato a Pradossi, una località di Montirone (Brescia), al confine con Borgosatollo e San Zeno Naviglio, intorno alle 13 di lunedì.





La coppia si è gettata sui binari proprio mentre sopraggiungeva il treno. L’impatto è stato devastante e immediato. La linea ferroviaria è stata interrotta per diverse ore sia sulla direttrice Brescia-Cremona che su quella Brescia-Parma, per permettere le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza e le indagini condotte dalla polizia ferroviaria e dalla polizia di Stato sotto la direzione della procura di Brescia. La centrale operativa di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca, oltre a mobilitare l’elisoccorso da Brescia, che però è stato successivamente fatto rientrare.

Le prime indagini suggeriscono che l’uomo e la donna avessero pianificato tutto nei minimi dettagli. Dopo aver parcheggiato la loro utilitaria Kia in una strada sterrata non lontano dai binari, avevano tentato un primo suicidio deviando il tubo di scappamento della vettura verso l’interno con del nastro adesivo. Non riuscendoci, hanno poi raggiunto i binari a piedi e atteso il passaggio del treno. Le telecamere di sicurezza del convoglio li hanno ripresi mentre si abbracciavano per l’ultima volta, prima di gettarsi sotto il treno. Sono morti entrambi sul colpo.

La notizia ha sconvolto i familiari, che sono stati subito avvisati. In serata, le autorità hanno già rilasciato il nulla osta per la sepoltura. La polizia ferroviaria, insieme agli investigatori, continua a indagare per ricostruire nei dettagli le ultime ore di vita della coppia e comprendere le ragioni dietro questo tragico gesto.

Dove cercare aiuto

Affrontare temi come il suicidio è estremamente difficile, ma è fondamentale sapere che ci sono risorse disponibili per chi si trova in situazioni di emergenza. Se stai vivendo un momento critico, puoi chiamare il 112. Se tu o qualcuno che conosci siete in pericolo, contatta il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24), oppure tramite la chat di WhatsApp al numero 324 011 7252 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). In alternativa, puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi secondo il piano tariffario del tuo operatore), disponibile tutti i giorni dalle 13 alle 22.