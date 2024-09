L’ultimo post di Paola Marella sui social prima della sua scomparsa: “Il tempo passa troppo in fretta”

Il recente video di Paola Marella, condiviso su Instagram solo cinque giorni prima della sua scomparsa, ci mostra un momento di allegria e stile che mette in risalto la sua passione per la moda. La conduttrice di Real Time e architetto ha perso la vita il 21 settembre a causa di un tumore, lasciando un grande vuoto nei cuori di chi l’ha seguita in televisione.





Nei suoi ultimi minuti sulla rete sociale, Paola appare sorridente e vivace, mentre presenta alcune proposte di outfit per la stagione autunnale. La clip, priva di riferimenti alla sua malattia, trasmette una sensazione di serenità e positività. Con una frase toccante, “Il tempo sembra correre troppo velocemente”, esprime una profonda riflessione sulla vita.

Mai nelle sue pubblicazioni Paola Marella aveva affrontato pubblicamente il tema della sua malattia. La sua capacità di mantenere riservati alcuni aspetti della sua vita ha sorpreso molti all’arrivo della triste notizia. All’età di 61 anni, la conduttrice ha combattuto con determinazione contro un tumore al seno, un affrontato che ha preferito tenere lontano dai riflettori.

Nell’ultima clip, Paola si dedica a uno dei suoi hobby preferiti: prova diversi abbigliamenti autunnali, mostrando come armonizzarli per la stagione. “Il tempo ballerino, con il sole che si alterna a un’aria più frizzante, rende difficile scegliere cosa indossare”, scrive. Per lei, il momento è cruciale: “È tempo di tirare fuori le mie coloratissime pashmine“. Questo accessorio non solo la protegge ma arricchisce anche i suoi look rendendoli unici e personali.

Guardando all’autunno imminente, Marella non nasconde una certa malinconia. “L’impermeabile mi fa già pensare al cambio di stagione e a come il tempo scorra sempre troppo in fretta. Ma per ora, godiamoci questi ultimi giorni d’estate…” La sua riflessione toccante ci invita a catturare ogni attimo, a non dare nulla per scontato e a vivere intensamente, un messaggio che rimarrà nel cuore di tutti coloro che l’hanno amata e seguita.

Paola Marella non sarà dimenticata, perché il suo spirito vive in ognuno di noi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Marella (@paolamarella)