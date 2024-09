L’ultimo saluto a Carmine Diamante, neomelodico morto folgorato: cerimonie a Grazzanise e Ponticelli

Carmine Diamante, conosciuto nel mondo della musica neomelodica come Carmine Saturno, ha perso tragicamente la vita a 36 anni a causa di un incidente domestico avvenuto nella villetta di famiglia a Castel Volturno. Il cantante è stato folgorato dopo aver toccato una fontana nel giardino, un evento che ha sconvolto la comunità e il mondo musicale. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’accaduto, mentre i Carabinieri di Castel Volturno sono impegnati nelle indagini.





I funerali di Carmine Saturno a Grazzanise e Ponticelli l’11 settembre

La salma di Carmine Saturno, dopo essere stata sottoposta ad autopsia presso l’Ospedale Civile di Caserta, arriverà mercoledì 11 settembre alle ore 14:00 alla Chiesa Maria Santissima di Montevergine a Grazzanise. Qui, alle ore 15:00, si terrà la cerimonia funebre. Carmine risiedeva a Grazzanise con la moglie, ma era originario del Rione San Rocco di Ponticelli, quartiere napoletano dove il feretro sarà portato per l’ultimo saluto.

Carmine era una figura molto amata anche sui social media, in particolare su TikTok e Instagram, dove aveva un ampio seguito. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, e il mondo della musica neomelodica si è unito nel dolore, esprimendo vicinanza alla famiglia con numerosi messaggi di cordoglio.

La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, Carmine si trovava nel giardino della casa al mare a Castel Volturno quando, forse per rinfrescarsi, si è avvicinato a una fontana. Toccando il rubinetto, è stato colpito da una scarica elettrica che gli è stata fatale. Nonostante il rapido intervento dei familiari, che lo hanno trasportato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, per Carmine non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri per raccogliere testimonianze e avviare le verifiche necessarie, sotto la guida della Procura. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la fontana per prevenire ulteriori incidenti. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta per ulteriori accertamenti.

La comunità è scossa da questa tragica perdita, e molti si sono stretti attorno alla famiglia di Carmine, rispettando il loro dolore e riserbo in questo difficile momento.