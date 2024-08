Lutto in casa Gucci: è morta Laura Manni, storica manager della Maison

La manager Laura Manni, responsabile delle vendite online di Gucci, è tragicamente scomparsa a 55 anni dopo una lunga malattia, lasciando il marito e due figli.





Un contributo straordinario alla Maison

È con profondo dolore che apprendiamo della morte di Laura Manni, avvenuta il 7 agosto 2024. La manager, responsabile del team e-commerce di Gucci, si è spenta a causa di complicanze legate a una polmonite. Originaria di Scandicci, dove viveva con la sua famiglia, Laura ha dedicato vent’anni della sua vita a Gucci, portando innovazione e passione in un settore in continua evoluzione.

La Maison ha subito un colpo doloroso con la perdita di una professionalità così stimata e amata. “Era una donna straordinaria, totalmente dedicata sia alla famiglia sia al suo lavoro”, ha affermato Micaela Le Divelec, ex CEO di Ferragamo ed ex numero due di Gucci. “Laura ha contribuito in modo significativo ai servizi e-commerce per molti anni e ha persino vissuto a New York per oltre due anni per sostenere i suoi impegni con l’azienda”.

Un amore per i viaggi e la moda

Rolando Surina, marito di Laura, ha condiviso ricordi preziosi della loro vita insieme, evidenziando la sua passione per i viaggi: “Abbiamo visitato posti magnifici come il Messico, gli Emirati Arabi, il Canada e molte altre mete europee. Ogni viaggio è stato un capitolo importante per noi”. Il loro legame con Scandicci e Livorno è rimasto forte, nonostante le trasferte in tutto il mondo per lavoro. “La moda era la sua vera passione, e tutto ciò che ha fatto per Gucci è stato un sacrificio che ha affrontato con orgoglio”, ha continuato Surina.

Laura è stata molto apprezzata dai suoi colleghi e superiori per il suo impegno e la sua serietà. “Era una forza della natura; non si fermava mai, amava il suo lavoro e si batteva per i suoi obiettivi.” Laura ha giocato un ruolo fondamentale nel far crescere e modernizzare la presenza online di Gucci. Grazie al suo operato, l’azienda ha potuto affrontare la sfida dell’e-commerce e raggiungere una clientela globale.

Il legame con le sue radici è rimasto forte fino all’ultimo, e per questo i funerali sono stati celebrati nella storica chiesa sul mare di San Jacopo in Acquaviva a Livorno, circondata dall’affetto di familiari e amici. “Il nostro legame con Livorno è profondo e non lo dimenticheremo mai”, ha concluso Surina, testimoniando il grande amore e l’affetto che univa la coppia.

Laura Manni sarà ricordata come una professionista di valore e una persona di grande cuore, che ha fatto la differenza nel mondo della moda e nelle vite di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo spirito vivrà attraverso il lavoro e l’amore che ha condiviso con gli altri.