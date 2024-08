Lutto per Iva Zanicchi: scomparso Fausto Pinna, suo compagno di vita

Fausto Pinna, storico compagno della celebre cantante Iva Zanicchi, è deceduto all’età di 74 anni, lasciando un profondo vuoto nella vita di chi lo ha conosciuto.





Un amore durato decenni

Si spegne un importante capitolo della vita di Iva Zanicchi con la perdita di Fausto Pinna, avvenuta nella notte dell’8 agosto. La loro storia d’amore, che dura dal 1987, è stata caratterizzata da un profondo rispetto e da una forte sintonia. Da un anno, la cantante aveva deciso di interrompere i suoi impegni musicali per restare accanto a Fausto, che stava combattendo con un tumore ai polmoni. Naturalmente, il dolore per questa perdita è enorme, e i funerali sono previsti per il 9 agosto alle 15:30 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Lesmo.

Durante la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo nel 2022, Iva aveva parlato con affetto di Fausto, rivelando dettagli intimi e divertenti della loro vita insieme. “Facciamo ancora sesso in modo fantasioso”, aveva detto, mostrando come la loro relazione fosse vivace e affettuosa. Recentemente, in un’intervista con DiPiù, Iva ha raccontato della grave malattia di Fausto: “Fumava novanta sigarette al giorno e non ci aspettavamo una diagnosi così dura. Sembrava stare bene. Dopo la diagnosi, i medici gli avevano dato solo due mesi di vita, ma Fausto ha lottato con determinazione per oltre due anni”.

I ricordi e il sostegno degli amici

Iva Zanicchi ha condiviso esperienze commoventi della loro vita quotidiana. “Con lui mi sono sempre divertita tanto”, ha dichiarato, ricordando momenti di gioia nonostante la malattia. “Ieri non stava bene, sono uscita sul balcone per fumare una sigaretta. Quando sono tornata in stanza, lui mi ha detto: ‘Lazzarona, hai fumato’”. Il tumore, ha sottolineato, era legato alla lunga carriera di fumatore di Fausto. La Zanicchi descriveva il suo compagno come una quercia forte, anche se ora appariva fragile. “Sento nel profondo che lui ce la farà”, affermava con una speranza che esprimeva l’amore che li univa.

Tanti messaggi di cordoglio sono giunti da colleghi e amici, con espressioni di affetto e vicinanza. Tra questi, un commovente messaggio proveniente dalla redazione di Verissimo, che Iva aveva contattato per condividere il dolore della malattia del compagno: “Cara Iva, siamo con te in questo momento di indescrivibile dolore per la perdita del tuo amato Fausto”. Queste parole rispecchiano la stima e il rispetto che Pinna ha guadagnato nel corso della sua vita, non solo come partner di Iva, ma anche come produttore musicale riconosciuto nel panorama della musica italiana.

Fausto Pinna verrà ricordato non solo per il suo legame speciale con Iva Zanicchi, ma anche per il suo impatto nel mondo della musica. La loro storia e il loro amore continueranno a vivere nel ricordo di coloro che li conoscevano e apprezzavano. La scomparsa di Pinna rappresenta una grande perdita, non solo per Iva, ma anche per il mondo della musica e per chiunque abbia avuto la fortuna di incrociarlo nella vita.