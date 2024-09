Ma non si dichiarava innocente? Altro che processo: arriva la notizia di un accordo con condanna a due anni e un mese che ovviamente non sconta in prigione ma con 1.500 ore di lavori socialmente utili

L’inchiesta di corruzione che ha colpito la Liguria e coinvolto l’ex governatore Giovanni Toti sta giungendo a un possibile epilogo. I legali di Toti – costretto a dimettersi dalla carica a causa di questo scandalo – hanno trovato un accordo con la Procura di Genova che prevede un patteggiamento. Questa intesa implica una condanna a due anni e un mese di reclusione. Ora, la palla passa al giudice per l’udienza preliminare (gup), che dovrà fissare la data della sessione decisiva e autorizzare l’accordo tra le parti. La pena sarà convertita in 1.500 ore di lavori socialmente utili, secondo i termini del patteggiamento.





L’accordo contempla ulteriori sanzioni, tra cui una interdizione temporanea dai pubblici uffici, il divieto di stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni durante l’intera durata della pena, e la confisca di un importo di 84.100 euro. Le accuse che sono alla base di questo patteggiamento includono corruzione impropria e finanziamento illecito. Il legale di Toti, Stefano Savi, ha rappresentato il politico durante le trattative con la Procura.

Questa inchiesta ha suscitato un notevole interesse mediatico e ha sollevato quesiti sul funzionamento delle istituzioni regionali. Il caso di Giovanni Toti può essere visto come un simbolo della crescente esigenza di trasparenza in politica, in un periodo in cui le inchieste giudiziarie su possibili illeciti sembrano proliferare. La situazione attuale non solo mette a dura prova la reputazione di coloro che ricoprono ruoli significativi, ma solleva anche l’attenzione su come le amministrazioni pubbliche gestiscano il denaro e le risorse pubbliche. La comunità locale attende ora con trepidazione gli sviluppi futuri, mentre le istituzioni devono affrontare il compito fondamentale di ripristinare la fiducia dei cittadini.