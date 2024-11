Maltempo in Spagna: oltre 200 vittime a Valencia, mentre le Baleari affrontano disagi con voli annullati

La spagnola Valencia sta affrontando una tragedia senza precedenti a causa delle alluvioni recenti. Con un bilancio delle vittime che continua a crescere e il premier Pedro Sánchez che avverte della persistenza della catastrofe, le autorità sono in allerta mentre il maltempo si sposta verso le isole Baleari.

Alluvioni devastanti: il bilancio delle vittime aumenta

«È probabile che il numero di morti aumenti», ha affermato il Ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, riferendosi al tragico evento che ha colpito Valencia. Al momento, le autorità hanno confermato 207 vittime accreditate, ma sono ancora 1.900 le persone disperse, rendendo incerto il bilancio finale. Le operazioni di soccorso continuano, con oltre 2.000 soldati coinvolti nella ricerca di eventuali sopravvissuti e oltre 4.473 tra guardie civili e polizia nazionale già attivi nelle zone più colpite dalla calamitosa DANA (Depressione Atmosferica di Elevata Negatività)





Oggi, il primo ministro Pedro Sánchez si riunirà nuovamente con il Comitato di Crisi presso la Moncloa per monitorare l’andamento della situazione e valutare i danni. Un incontro operativo è previsto anche presso l’Unità Militare di Emergenza, sottolineando l’urgenza dell’intervento di emergenza.

Operazioni di soccorso e emergenza: storie di coraggio e sfide

In questo contesto di crisi, emergono anche storie di eroismo e solidarietà. A Sedaví, 124 anziani di una residenza per anziani sono stati salvati dalle loro dieci infermiere durante le inondazioni. Tuttavia, il dramma ha portato con sé anche un aumento degli arresti per crimini legati al saccheggio, con almeno 27 persone fermate dalle forze dell’ordine mentre il Gruppo di Riserva e Sicurezza ha identificato ulteriori 183 individui e 75 veicoli implicati in atti di rapina.

«Invito i residenti a rimanere vigili e a seguire le istruzioni delle autorità», ha ribadito Sánchez durante una visita a L’Eliana, centro operativo per i soccorsi. Anche se ci si avvicina a un ponte festivo, il premier ha esortato la popolazione a rimanere in casa, poiché le condizioni meteorologiche avverse non mostrano segni di miglioramento.

Le voci di chi ha vissuto momenti di paura si stanno moltiplicando, contribuendo a dipingere un quadro tragico di questa situazione. Testimonianze raccolte da diverse fonti raccontano di strade trasformate in fiumi e di un’intera comunità che lotta per sopravvivere e riprendersi.

Nel frattempo, il maltempo si sta spostando verso le isole Baleari, alimentando le preoccupazioni per le nuove allerta meteo e i voli già cancellati all’aeroporto di Palma di Maiorca, mentre la popolazione locale si prepara ad affrontare l’incertezza.