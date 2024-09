Mamma di 43 anni rivela ai suoi 3 figli adolescenti la gravidanza: la loro reazione è diventata virale

Jillian Ambrozy, una madre di 43 anni, ha recentemente condiviso una notizia emozionante con i suoi tre figli adolescenti: è incinta della loro quarta sorellina. La reazione dei ragazzi è stata così esilarante da diventare rapidamente virale sui social. I tre giovani, Cole di 19 anni, Cara di 17 anni e Claire di 13 anni, sono rimasti incredibilmente sorpresi e felici al momento della rivelazione.





Il video diventato virale su TikTok mostra Jillian mentre filmava i suoi figli mentre esploravano un grande pacco regalo. Nella ripresa, la famiglia è riunita nel soggiorno e mentre il sottofondo di un programma televisivo accompagna il momento, Cara inizia ad aprire la scatola. Quando scopre una busta contenente ecografie, la sua reazione è da film: inizialmente rimane in silenzio, per poi girarsi verso la madre e chiedere incredula: “Mamma ci stai dicendo che sei incinta?” La sua incredulità aumenta mentre ripete la frase, e la gioia esplode con grida di felicità che riempiono la stanza.

Cole, il primogenito, reagisce con stupore e smarrimento, mentre Claire, la sorella più giovane, si mostra più calma e inizia a esaminare le ecografie, fino a semplificare la situazione affermando: “È una femmina!” Questo annuncio provoca una nuova ondata di entusiasmo nell’intera famiglia. Il padre, inizialmente preoccupato, chiede se i ragazzi siano davvero felici, e tutti e tre rispondono unisono di sì.

In un’intervista a Today.com, la famiglia ha spiegato il motivo della loro reazione inizialmente sbigottita. Jillian e suo marito hanno riflettuto a lungo su come comunicare la gravidanza ai loro figli, che ormai sono in grado di capire la gravità della situazione. “Non sapevamo come annunciarlo, così abbiamo deciso di mettere le ecografie in una scatola, per far comprendere che si trattava di un regalo,” ha raccontato Jillian. Superando le aspettative, i ragazzi immaginavano un viaggio o delle vacanze esotiche.

Cara ha commentato che, quando ha aperto il pacco, non avrebbe mai immaginato di trovare delle ecografie, e in un primo momento non capiva chi fosse incinta. Con umorismo, ha aggiunto che il suo stupore derivava solo dall’immensità della notizia. “Come si può non essere felici per l’arrivo di un nuovo membro della famiglia?” ha esclamato durante l’intervista.

Sotto il video, alcuni utenti hanno criticato Jillian, giudicandola troppo “anziana” per avere un altro bambino, ma la madre ha risposto prontamente alle osservazioni. “Ritengo che questo sia il momento giusto per me per avere un bambino. Se fossi rimasta incinta otto anni fa, sarebbe stato tutto molto più difficile da gestire,” ha spiegato con determinazione.

La donna ha anche affermato che questa gravidanza rappresenta un regalo prezioso per i suoi figli, che potranno svolgere un ruolo attivo nella crescita della sorellina. Claire ha esclamato di essere entusiasta di diventare sorella maggiore, mentre Cole, già patentato, non vede l’ora di collocare il seggiolino per la neonata nella sua automobile.

“C’è chi mi dice che questa scelta è egoistica, data la mia età, o che potrei non esserci quando mia figlia raggiunge traguardi importanti. Rispondo sempre che avrà i suoi fratelli e molte altre persone pronte ad amarla,” ha concluso Jillian, speranzosa per il futuro e orgogliosa della sua famiglia in espansione.