Mamma di Leonardo piange al funerale: «Come posso vivere senza di te?»

Nel pomeriggio di lunedì 22 luglio, si è tenuto nel gremito duomo di Fermo il commovente funerale di Leonardo Belladonna, il giovane fermano deceduto il 16 luglio dopo un tragico incidente in piscina. La comunità si è riunita per rendere omaggio al giovane e confortare la sua famiglia.





Il ricordo di Leonardo Belladonna

La morte prematura del giovane ha profondamente colpito la comunità fermana, che si è riunita nella cattedrale per esprimere solidarietà e affetto alla famiglia di Leonardo. Le parole toccanti della madre e del padre hanno reso omaggio alla memoria del giovane, ricordando la sua umiltà, il suo sorriso e la sua generosità. Gli amici, i coetanei e i compagni di scuola hanno evidenziato le qualità di Leonardo, sia in ambito accademico che per la sua gioia di vivere e la sua disponibilità ad aiutare gli altri.

Un esempio da seguire

La figura di Leonardo Belladonna è stata descritta come un esempio da seguire da tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua generosità ha trovato ulteriore conferma nel gesto straordinario della sua famiglia, che ha deciso di donare gli organi del giovane per aiutare altre persone a vivere.

Un addio commovente

Durante le emozionanti esequie officiate da don Michele Rogante, numerosi amici e concittadini hanno accompagnato il feretro bianco ornato da rose celesti nel suo ultimo viaggio. Anche il sindaco Paolo Calcinaro ha partecipato all’addio al giovane Leonardo, testimoniando l’unità della comunità di fronte a una perdita così dolorosa.