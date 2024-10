Mancini e Juric in conflitto durante l’intervallo di Fiorentina-Roma: resoconto dei testimoni presenti

Un acceso confronto tra Gianluca Mancini e Ivan Juric ha infiammato l’intervallo del match Fiorentina-Roma, conclusosi con una pesante sconfitta per i giallorossi. Secondo testimoni, le tensioni tra i due sono sfociate in un contatto fisico, un episodio che mette in luce lo stato di crisi della squadra capitolina.

Chi ha assistito allo scontro tra Gianluca Mancini e Ivan Juric, avvenuto durante l’intervallo di Fiorentina-Roma, scrive di una lite “furiosa” culminata in un vero e proprio contatto fisico. La squadra giallorossa, terminata la partita con un imbarazzante 5-1, sembra incapace di trovare riassetti sul campo e di ricompattarsi in uno spogliatoio sempre più tumultuoso. Mancini, vice capitano e figura di spicco della Roma, è ora al centro di voci che suggeriscono un profondo malessere all’interno del gruppo. Questo clima di tensione non fa altro che complicare ulteriormente la già difficile situazione del tecnico Juric, che potrebbe essere a un passo dall’esonero, con nomi come De Rossi, Ranieri e Allegri pronti a subentrare.





Il drammatico incontro tra Mancini e Juric

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il faccia a faccia tra Mancini e Juric ha avuto luogo in un’atmosfera che si faceva sempre più pesante, nel momento in cui le squadre si preparavano a rientrare in campo con un punteggio di 3-1 in favore della Fiorentina. Durante il primo tempo, la Roma ha mostrato scarse capacità di reazione, situazione che si è rivelata fatale al secondo tempo, sancendo la pesante sconfitta.

Gianluca Mancini impegnato nel primo tempo di Fiorentina-Roma

Scelte contestabili e dinamiche interne

Il clima teso all’interno della Rosa è emerso chiaramente quando, al 32’ del primo tempo, Juric ha deciso di sostituire due calciatori non per infortunio, ma per motivi evidentemente legati alla prestazione. I cambi, riguardanti Cristante e Angelino, sono stati una chiara manifestazione di un tentativo di ridare vigore alla squadra. “Se avessi potuto sostituire anche altri avrei fatto”, ha dichiarato Juric in sala stampa, evidenziando lo smarrimento manifestato da alcuni giocatori.

Ivan Juric a capo chino durante il match perso malissimo a Firenze

La situazione per la Roma è ulteriormente precipitata con l’uscita di scena di Mancini dal secondo tempo. Dopo l’accesa discussione, il vice capitano ha deciso di non tornare in campo, lasciando il suo posto a Baldanzi. Né Mancini né Cristante, suo compagno di squadra, sono riemersi dalla panchina, dimostrando di disertare anche il consueto saluto ai tifosi. Questo episodio simbolizza non solo il malcontento per i risultati sul campo, ma anche il crescente divario tra lo spogliatoio e il tifo giallorosso, culminato in un acceso confronto tra giocatori e tifosi all’arrivo della squadra alla stazione Termini.