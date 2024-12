Mangia un panino e perde la memoria: bimba di 9 anni in pericolo di vita. “Cosa c’era dentro?”

Una mamma australiana mette in guardia altri genitori sui potenziali pericoli nascosti nel cibo dopo che sua figlia ha rischiato la vita mangiando un popolare panino per colazione.Kristen Saunders, residente a Newcastle, era con la figlia di nove anni in un locale a luglio quando ha ordinato un panino con uova e bacon.





Secondo quanto riportato dall’ABC, la figlia ha inavvertitamente ingoiato una piccola setola metallica di una spazzola per barbecue rimasta nel cibo, che le ha perforato l’esofago spingendosi fino all’arteria carotide nel collo.”Stava mangiando tranquillamente, poi ha iniziato a sentirsi come se stesse soffocando”, ha raccontato Kristen all’ABC Newcastle.”Credo che come la maggior parte dei genitori, abbiamo pensato ‘andrà tutto bene, bevi un po’ d’acqua, si sistemerà’.”

“C’è qualcosa di davvero problematico qui”La famiglia pensava che la situazione si sarebbe risolta dopo una visita dal medico di base, che aveva rivelato solo che la bambina aveva la febbre alta. Nonostante continuasse ad avere mal di gola e difficoltà a mangiare, le sue condizioni sembravano migliorare.

Tuttavia, sintomi più preoccupanti sono apparsi dopo la sua gara di atletica scolastica.”C’è stato un giorno in particolare in cui ero a casa con lei, e all’improvviso era un po’ confusa nel rispondere alle mie domande”, ha detto Kristen all’ABC.”Ho pensato, ‘Aspetta, c’è qualcosa di davvero problematico qui’, e ho chiamato il medico di base che mi ha detto di andare subito in ospedale.

“La figlia di Kristen già barcollava, era disorientata e non riusciva a riconoscere la sua famiglia quando sono arrivati al John Hunter Hospital.”Hanno identificato alcuni ascessi nel suo cervello”, ha detto Kristen. “Alla fine hanno fatto una TAC all’ultimo minuto e hanno identificato un minuscolo pezzo di filo metallico vicino al collo.”

“C’era un’infezione importante in una delle sue arterie”L’ABC riporta che la figlia di Kristen è stata trasportata in aereo al Westmead Children’s Hospital di Sydney poco dopo la scansione.”Il giorno dopo ci siamo resi conto che era piuttosto grave: c’era un’infezione importante in una delle sue arterie”, ha detto Kristen.”Hanno dovuto sostituirla e c’era il rischio di tutte queste diverse complicazioni, quindi è stato davvero terribile.

“Gli ascessi nel cervello della figlia di Kristen hanno dovuto essere aspirati, e la studentessa di quarta elementare è stata sottoposta a antibiotici per settimane per trattare l’infezione.”In realtà ha avuto un recupero fenomenale, considerando come avrebbe potuto andare e come sarebbe potuta finire, e ora sta davvero bene”, ha detto Kristen.”Ha finito tutti gli antibiotici, è tornata a scuola e presto tornerà a fare sport.””Sarebbe potuta andare molto peggio.”