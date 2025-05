Si presentano a fare denuncia con un motorino rubato: finiscono denunciati anche loro

Un episodio curioso si è verificato a Castel Volturno, dove due uomini di origine ghanese, rispettivamente di 28 e 38 anni, si sono presentati presso la Tenenza dei carabinieri per denunciare lo smarrimento di un oggetto. Tuttavia, il loro gesto si è trasformato in un caso giudiziario a causa di un dettaglio che non è passato inosservato ai militari.





I due cittadini, regolarmente presenti sul territorio italiano, sono arrivati in caserma a bordo di uno scooter. Tuttavia, il mezzo ha subito attirato l’attenzione del militare di servizio all’ingresso, poiché privo di targa. Questo particolare ha spinto i carabinieri ad effettuare controlli più approfonditi.

Dopo aver esaminato il telaio del veicolo e recuperato il numero identificativo, è emerso che lo scooter era stato denunciato come rubato lo scorso 25 gennaio. La denuncia era stata presentata presso la Questura di Napoli dal legittimo proprietario, che ne aveva lamentato il furto.

Di fronte a questa scoperta, i due uomini sono stati denunciati per ricettazione. Inoltre, il conducente del mezzo è stato accusato anche di guida senza patente. Lo scooter è stato sequestrato e affidato a una delle ditte convenzionate con le forze dell’ordine, in attesa di essere restituito al proprietario originale.

L’episodio mette in evidenza l’importanza dei controlli accurati da parte delle forze dell’ordine, che in questo caso hanno permesso di recuperare un veicolo rubato e segnalare eventuali irregolarità legate alla sua circolazione. La vicenda si conclude con una nota positiva per il proprietario dello scooter, che potrà finalmente riavere il mezzo dopo quattro mesi dalla denuncia del furto.