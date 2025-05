Il dottore condivide un test di 30 secondi della mano che potrebbe rivelare un tumore cerebrale nascosto

Un medico di Londra, noto su TikTok come “Medifectious”, ha attirato molta attenzione dopo aver pubblicato un breve ma interessante test della mano. Questo semplice esame può aiutare a individuare precocemente un tumore cerebrale o altri problemi neurologici. Nel suo video, che ha superato le 185.000 visualizzazioni, il medico mostra come verificare la presenza di disdiadococinesia (si pronuncia dis-di-a-do-co-chi-ne-sì-a), termine medico che indica la difficoltà nei movimenti rapidi e alternati delle mani.





Come si fa il test della mano

Tieni le braccia tese davanti a te. Metti le mani con i palmi rivolti verso il basso. Ruota le mani verso l’alto, poi di nuovo verso il basso. Continua a ruotare le mani dal basso verso l’alto il più velocemente possibile per 30 secondi.

La maggior parte delle persone riesce a eseguire facilmente questo test. Il medico spiega: “Se qualcuno ha difficoltà, potrebbe essere segno di un problema nella parte del cervello che controlla i movimenti”. Le persone sane eseguono questo movimento in modo fluido e rapido.

Cosa significa disdiadococinesia?

Indica la difficoltà nell’eseguire movimenti rapidi e alternati. Non è una malattia, ma un sintomo che può segnalare un problema cerebrale, come un tumore o altre patologie neurologiche del cervelletto. Chi ne soffre può notare:

Goffaggine o tendenza a far cadere oggetti

Difficoltà a mantenere l’equilibrio o a chiudere i bottoni delle camicie

Movimenti impacciati o rigidi, soprattutto con le mani

Scrittura più disordinata del solito

Il cervelletto funziona come un semaforo per il corpo: regola la sequenza dei movimenti e si trova nella parte posteriore del cervello. Quando qualcosa lo danneggia, anche i movimenti più semplici diventano difficili.

Segnali di tumore cerebrale: la scienza dietro il test

Il cervelletto, chiamato anche “piccolo cervello”, contiene circa la metà dei neuroni del cervello pur rappresentando solo il 10% del suo volume. Coordina i movimenti muscolari e li regola in tempo reale, come nel test della mano. Questo test valuta i cosiddetti “circuiti temporali cerebellari”, che aiutano a sincronizzare i muscoli della mano.

I peduncoli cerebellari collegano il cervelletto alla corteccia motoria. Se questi canali sono danneggiati, i movimenti diventano lenti o a scatti. Per questo motivo, il test può aiutare a identificare precocemente problemi neurologici, come un tumore cerebrale agli stadi iniziali.

Cosa significa se non riesci a fare bene il test?

Un risultato scarso non indica necessariamente una malattia grave, ma può richiedere ulteriori accertamenti. I problemi cerebellari possono comparire gradualmente e senza sintomi evidenti. La diagnosi precoce migliora notevolmente le possibilità di trattamento. Tumori cerebrali possono colpire a qualsiasi età e interessano circa 700.000 americani.

Anche altre condizioni di salute possono rendere difficile il test: la sclerosi multipla, l’ictus, la carenza di vitamina B12, l’abuso di alcol o alcuni farmaci. Anche la malattia di Parkinson e l’atassia cerebellare possono influire negativamente sulla coordinazione.

Quando rivolgersi a un medico?

Se improvvisamente non riesci più a compiere movimenti che prima erano semplici, consulta un medico. È importante anche se una parte del corpo funziona peggio dell’altra o se hai difficoltà nelle attività quotidiane.

Fai attenzione ad altri segnali di allarme: forti mal di testa, soprattutto al mattino, cambiamenti nella parola o nella vista, nausea o vomito senza motivo, debolezza o intorpidimento di braccia o gambe, confusione o comportamenti insoliti.

Il medico consiglia: “Individuare i problemi in anticipo fa una grande differenza, soprattutto con i tumori cerebrali.” Se hai dubbi, il medico potrà prescrivere una risonanza magnetica per escludere anomalie.

Come mantenere sano il cervelletto e il cervello

Attività che allenano la coordinazione: Giocoleria, suonare strumenti musicali, ping pong.

Allenamento dell’equilibrio: Yoga, stare in piedi su una gamba, usare una tavola propriocettiva.

Esercizi mente-corpo: Arti marziali, danza, tai chi.

Alimentazione sana: Frutta e verdura ricche di antiossidanti, pesce ricco di omega-3, vitamine del gruppo B.

Limitare l’alcol: Il cervelletto è molto sensibile all’alcol, che può compromettere la coordinazione.

Perché questo test è importante

Il test, chiamato anche “test di pronazione-supinazione”, è usato da anni dai medici. È utile perché chiunque può farlo a casa in pochi secondi, senza strumenti particolari.

TikTok ha contribuito a diffondere la conoscenza di questo test. Il medico conclude: “Conoscere la propria salute dà potere. Ma ricorda: i social sono solo l’inizio, non la fine del percorso.” Osservare come funziona il proprio corpo aiuta a notare subito eventuali cambiamenti. Hai già provato il test? La tua coordinazione conta: notare i cambiamenti può fare la differenza nella diagnosi precoce di condizioni gravi come i tumori cerebrali.