Mara Venier emozionata per la lettera di compleanno di Vincenzo Mollica: “Sei per noi come una sorella di Mamma Rai”

Puntata ricca di festeggiamenti quella del 20 ottobre di Domenica In, perché Mara Venier ha festeggiato il suo compleanno. Durante le interviste, la conduttrice ha ringraziato i colleghi che le hanno inviato messaggi di auguri. A commuoverla è stato il messaggio di Vincenzo Mollica, ex giornalista del Tg1, che ha scritto una lettera per lei.





La lettera di Vincenzo Mollica per Mara Venier

Dopo i messaggi di Jerry Calà, Renzo Arbore, Pierluigi Diaco, ed Eleonora Daniele, per Mara Venier è arrivato il momento di ascoltare il pensiero affettuoso che Vincenzo Mollica ha voluto dedicarle per il suo 74esimo compleanno. L’ex volto del telegiornale le scrive:

Cara Mara, quando arriva il giorno del compleanno è come se arrivasse una nuova primavera in cui rifioriscono i sentimenti di una vita intera: allegria, felicità, tristezza, malinconia, amore e passione. Sì, perché ci vuole coraggio anche a scrivere questa letterina. Mentre lo facevo, mi sono chiesto perché ti chiamano zia Mara. Forse perché ti considerano una sorella di mamma Rai, quella bella Rai che amiamo. Il servizio pubblico che tu onori sempre. Per questo noi telespettatori ti consideriamo parte della nostra famiglia. Ricordando la tua grande passione per la recitazione, voglio regalarti la scena di cinema che amo di più, il finale di Tempi Moderni di Charlie Chaplin.

Venier ascolta, visibilmente commossa per le parole del giornalista, ma la lettera non è ancora finita e infatti Mollica prosegue:

Quando ti ho conosciuto tanto tempo fa, abbiamo fatto insieme un programma per la Rai, Venezia Cinema, dedicato alla Mostra del Cinema di Venezia, e anche un altro, Un, due, tre Rai. Oggi quel sogno lo hai realizzato e l’hai portato a termine. Ogni volta si ricomincia con un po’ di speranza in più e voglio augurarti il meglio perché te lo meriti. Un abbraccio Mara, ti voglio bene.

Con gli occhi lucidi e la voce rotta dal pianto, Mara Venier alza una mano in segno di saluto e dice: “Vincenzo, grazie, ti voglio bene”.