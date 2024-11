Marco Baroni: Malore improvviso durante un pranzo, l’allenatore della Lazio ricoverato d’urgenza

Un episodio di grande preoccupazione ha coinvolto Marco Baroni, l’allenatore della Lazio, che lunedì scorso ha accusato un grave malore mentre si trovava a pranzo in un ristorante a Gubbio. I sintomi manifestati, di natura addominale, hanno richiesto un rapido intervento medico e il trasporto d’urgenza in ospedale.





Durante il pranzo, Baroni ha iniziato a sentirsi male, un evento che ha immediatamente allertato le persone presenti. A causa di forti sintomi addominali, è stato necessario chiamare un’ambulanza per garantire le adeguate cure. All’arrivo in ospedale, i medici hanno diagnosticato una congestione addominale, probabilmente causata da un virus o da una digestione eccessivamente rapida.

Le condizioni di Marco Baroni: aggiornamenti sulla salute dell’allenatore

Fortunatamente, le notizie riguardanti le condizioni di Baroni si sono rivelate rassicuranti. Fonti vicine alla squadra hanno riferito che l’allenatore biancoceleste è stato dimesso già in serata, dopo un attento monitoraggio medico. Gli specialisti hanno confermato che la situazione non era grave e che Baroni ha potuto tornare a casa per recuperare.

La congestione addominale è una condizione che può derivare da diversi fattori, tra cui bruschi sbalzi di temperatura o un pasto consumato con troppa fretta. La tempestività degli interventi medici ha agevolato un rapido miglioramento dello stato di salute dell’allenatore, il quale si è concesso due giorni di riposo per tornare pienamente in forma.

Mister Marco #Baroni torna questa sera a Roma. Smaltito l’inconveniente notturno sta bene. Pronto a scendere in campo con i suoi ragazzi.#SSLazio — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) November 12, 2024

All’indomani del malore, Baroni ha ricevuto numerosi messaggi di supporto e auguri di pronta guarigione da parte dei tifosi e dei membri del club. Questo gesto di affetto ha contribuito a sollevare il morale dell’allenatore, che ha deciso di prendersi una breve pausa dal lavoro, rinviando il rientro a Formello per riprendersi completamente.

Sebbene inizialmente la pausa di Gubbio fosse programmata come un’opportunità per rilassarsi, il malore ha stravolto i piani. Tuttavia, Baroni sta programmando di riprendere gli allenamenti già mercoledì 13 novembre, in vista delle sfide di campionato che attendono la Lazio. Ancora non sono giunte dichiarazioni ufficiali dall’allenatore riguardo l’accaduto, ma le sue condizioni generali sono buone.