Marco Liorni in Rai si infila in una nuova polemica: “Inadeguato lodare il periodo fascista”

L’immagine della Rai sta attualmente subendo un serio danno da un turbinio di controversie mediatiche. L’incidente legato a Alessandro Scurati, lo scrittore che è stato censurato durante un’intervento nel programma “Chesarà…” di Serena Bortone sulla giornata del 25 aprile, ha ulteriormente amplificato le polemiche sul clima di interferenza politica nella rete. Ad aggiungere benzina sul fuoco c’è Marco Liorni, presentatore del popolare programma L’Eredità, che è stato posto sotto i riflettori a seguito di un video largamente diffuso sui social, estratto da una recente puntata del programma, andata in onda su Rai1.





Recentemente, nel corso di molte puntate, il campione David Maria ha raggiunto la sezione della Ghigliottina un paio di volte. Nonostante i suoi sforzi, il concorrente non è riuscito a identificare l’esatta parola chiave, perdendo il premio in palio. Questo episodio ha messo in evidenza una critica ricorrente nei confronti del presentatore Liorni: la sua tendenza a prolungare il tempo prima di rivelare la parola esatta. Tutto questo ha scatenato una tempesta mediatica nei riguardi di Liorni, che non ha ancora risposto alle critiche.

Nel corso della puntata, il presentatore ha posto una domanda a una dei concorrenti riguardo l’anno della campagna “Oro della patria” – un’iniziativa imposta dal regime fascista nel 1935 che richiedeva agli italiani di donare oggetti preziosi allo stato per finanziare le operazioni militari.

Nonostante la corretta risposta della concorrente a questa domanda semplice, Liorni ha aggiunto un suo commento, definendo il sacrificio di molte famiglie un “veramente atto patriottico”. Queste parole hanno immediatamente sollevato polemiche, interpretate come un elogio inappropriato.

Complessivamente, si tratta di un’altra sfortuna per il concorrente. “Ho provato pena per il povero ghigliottinista stasera”, osserva un utente su X, criticando le lunghe divagazioni del presentatore prima della soluzione. “Ancora una volta, Marco Liorni tormenta il concorrente inutilmente. È davvero possibile far credere fino all’ultimo che potrebbe essere la parola corretta?”, si chiede fra i numerosi post dedicati all’episodio di L’Eredità. “Marco Liorni è crudele con la parola finale”, commenta un altro utente.