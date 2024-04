Chi è Josephine moglie di Mauro Repetto: età, figli, lavoro, dove vivono

Josephine chi è la moglie di Mauro Repetto

Josephine, nota per essere la moglie di Mauro Repetto, ex componente del celebre gruppo musicale italiano 883, condivide una vita discreta ma affascinante al fianco del famoso cantante. Mauro Repetto, che ha raggiunto l’apice della sua carriera musicale nei primi anni ’90 insieme a Max Pezzali, ha scelto di lasciare la scena musicale nel 1994. L’annuncio del suo ritiro avvenne durante una celebre puntata del Roxy Bar di Red Ronnie, segnando un cambiamento radicale nella sua vita professionale e personale. Oggi ha una vita nuova altrove. Chi è Josephine la moglie di Mauro Repetto ?





Josephine moglie di Mauro Repetto: età e biografia

Mauro Repetto, nato il 26 dicembre 1968 a Genova e cresciuto a Pavia, incontrò Max Pezzali durante gli anni del liceo scientifico Niccolò Copernico, dove iniziò a collaborare e a scrivere canzoni con lui. La loro carriera prese il volo quando formarono gli 883, debuttando con successo al Festival di Castrocaro nel 1991 e conquistando rapidamente il pubblico con il loro primo album “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”.

Josephine: moglie di Mauro Repetto – Figli e Lavoro

Josephine, di origine francese e professione designer, ha condiviso con Mauro non solo la vita familiare ma anche iniziative imprenditoriali. Nel 2004, la coppia ha fondato Manjiaca, una ditta di design che riflette la loro passione per l’arte e la creatività. Dopo aver lasciato il palco, Mauro ha intrapreso una nuova carriera nel mondo dell’animazione lavorando a Disneyland, per poi diventare un produttore e manager di eventi nel medesimo ambito. Josephine e Mauro hanno due figli e attualmente risiedono in Francia, dove godono di una vita familiare serena e ispirata.

L’esperienza e il background di Josephine come designer hanno sicuramente influenzato la loro attività congiunta, portando una ventata di creatività e innovazione nel loro lavoro. La coppia è un esempio di come le sfide professionali possano trasformarsi in nuove opportunità, mantenendo vivi l’amore e il supporto reciproco.

La storia di Josephine e Mauro Repetto è un esempio di come la vita di coppia possa evolvere e adattarsi attraverso cambiamenti di carriera e interessi personali, mantenendo sempre al centro i valori familiari e la passione condivisa per l’arte e il design.