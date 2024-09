Marco racconta aneddoti su ogni pacco: De Martino si siede su uno sgabello ad Affari Tuoi

Marco dalla Liguria Protagonista di Affari Tuoi il 24 Settembre: Risate, Emozioni e Aneddoti in un Coinvolgente Scontro con i Pacchi

Marco, dalla ridente Liguria, è stato il protagonista indiscusso dell’appassionante puntata di Affari Tuoi del 24 settembre. Fin da subito si è distinto per la sua loquacità, tanto che il conduttore, Stefano De Martino, si è visto costretto a sedersi su uno sgabello per ascoltarlo con calma. Insieme alla sua compagna Lucrezia, Marco ha giocato con il pacco numero 16, accompagnato nell’entusiasmo dai loro due figli, Francesco di cinque anni e Federica di due.





La Passione di Marco per la Sampdoria e i Suoi Aneddoti

Ad inizio puntata, Marco ha subito dichiarato con orgoglio la sua appartenenza alla tifoseria della Sampdoria, menzionando il fatto di essere nato il 18 maggio 1991, poco prima che la squadra vincesse lo scudetto. Durante il gioco, ha continuato a divertirsi e a intrattenere il pubblico, accumulando battute e aneddoti tra una scelta di pacco e l’altra. “Fammi mettere comodo” ha detto De Martino ridendo, mentre si sedeva per ascoltare i racconti di Marco.

La Partita di Marco e Lucrezia

La partita di Marco si è rivelata equilibrata fin dai primi momenti, con una distribuzione simile di pacchi blu e rossi. Quando il protagonista ha deciso di cambiare il suo pacco con il numero 9, ha preannunciato a De Martino di prepararsi per un altro lungo racconto: “Dietro a questo numero ci sono un sacco di cose. Abbiamo stipulato il mutuo il 9, Federica è nata il 9 ed è il numero di Luca Vialli”.

Nel vivo della partita, con ancora in gioco i pacchi da 300, 200, e 100 mila euro, Marco ha rifiutato l’offerta di 40.000 euro del Dottore, per poi perdere subito dopo i 300.000 euro. Nonostante la perdita, ha mostrato un’incredibile spirito, respingendo anche la successiva offerta di 30.000 euro con ironia: “Tranquillo Stefano, non ti racconterò niente ora”.

Il Gran Finale di Marco e Lucrezia

Mentre la tensione cresceva, Lucrezia ha incoraggiato Marco a non cambiare il pacco e a tentare tre ulteriori tiri. Stefano De Martino, divertito, si è di nuovo accomodato sul suo sgabello per ascoltare l’ennesimo racconto: “Chiamo il 7 perché è il numero di mio figlio che sta iniziando a giocare a calcio”. Nel pacco, sfortunatamente, c’erano solo 200 euro. Poco dopo, hanno perso anche i 200.000 euro, ma hanno rifiutato l’offerta del Dottore di 10.000 euro.

Nella fase finale della partita, con solo 20.000 e 50.000 euro in gioco, il Dottore ha proposto un cambio di pacco, ma Marco e Lucrezia hanno deciso di non accettare. Marco ha colto l’occasione per ringraziare la produzione, i pacchisti e soprattutto il conduttore: “Da quando sei arrivato tu mi hai messo subito a mio agio. I miei amici a Genova mi chiedono sempre di te, di come è Stefano De Martino”.

Alla fine, la coppia è tornata a casa con 50.000 euro, chiudendo la puntata con un sorriso e la soddisfazione di aver vissuto un’esperienza indimenticabile.