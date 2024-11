Margaret Spada, il compagno Salvatore Sferrazzo: «Quei due dottori mi hanno allontanato mentre si sentiva male, ho registrato tutto»

Emergono nuovi particolari sulla tragica morte di Margaret Spada, la giovane di 22 anni deceduta in seguito a un intervento di rinoplastica nello studio dei chirurghi estetici Marco Antonio e Marco Procopio. Secondo quanto riportato dal fidanzato della vittima, Salvatore Sferrazzo, il video girato da lui stesso potrebbe essere cruciale per chiarire la verità su quanto accaduto.





In un’intervista al Corriere della Sera, Salvatore ha raccontato i drammatici momenti vissuti nella sala operatoria: “Mi hanno cacciato mentre Margaret si stava sentendo male” ha dichiarato, riferendosi ai medici che avrebbero cercato di impedirgli di assistere alla situazione. Nonostante questo, ha avuto la prontezza di spirito di tirare fuori il cellulare e filmare la scena: “Ho capito subito che qualcosa non quadrava” ha spiegato. Il materiale video è stato acquisito dagli inquirenti insieme alla denuncia presentata dai familiari della giovane.

Possibili negligenze o errori

Secondo fonti vicine all’indagine, le immagini potrebbero essere decisive per chiarire cosa sia realmente accaduto nei minuti critici che hanno preceduto l’arrivo dell’ambulanza. L’ipotesi è che ci siano state negligenze o errori nella somministrazione dell’anestetico o nella gestione dell’emergenza.

La situazione delle cliniche estetiche in Italia

Un altro aspetto emerso riguarda la conformità delle cliniche estetiche in Italia. Secondo un’indagine, in Italia un centro su due non è a norma, dall’esercizio abusivo della professione alla mancanza di autorizzazioni.

In conclusione, l’indagine sulla morte di Margaret Spada è ancora in corso e il materiale video fornito da Salvatore Sferrazzo potrebbe essere fondamentale per far luce su questa tragica vicenda.