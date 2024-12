Maria Monsè e la figlia Perla al Grande Fratello: polemiche già prima dell’ingresso. Il pubblico si divide sulla decisione della produzione

Non è ancora iniziata la loro avventura nella casa del Grande Fratello, ma Maria Monsè e sua figlia Perla sono già al centro di un acceso dibattito. Secondo quanto emerso, l’ingresso delle due concorrenti, previsto per lunedì 2 dicembre, avrebbe portato alla luce alcuni retroscena che stanno animando i social e alimentando le polemiche tra i fan del reality show.





Una segnalazione diffusa dall’influencer Deianira Marzano ha sollevato dubbi sulla trattativa che ha portato la Monsè e la figlia 18enne nel cast. A quanto pare, inizialmente, la produzione avrebbe voluto includere solo Perla tra i concorrenti, ma l’attrice 50enne sarebbe intervenuta con forza per ottenere un posto anche per sé. La scelta di accettare questa richiesta non è passata inosservata, scatenando critiche da parte del pubblico e di esperti di gossip.

Le dichiarazioni di Deianira Marzano

La questione è stata portata all’attenzione pubblica proprio da Deianira Marzano, che non ha esitato a commentare l’insistenza di Maria Monsè per partecipare al programma. In una sua storia, ha scritto: “Ci sono persone che proprio non riescono a stare lontane dalla televisione, né a farsi da parte nemmeno per un attimo”. A sostegno della sua tesi, l’influencer ha riportato la testimonianza di un suo follower, che avrebbe avuto conferma diretta da fonti interne alla produzione: “Io so di certo, da amico di autrice del GF, che volevano soltanto Perla. Ma la madre ha voluto esserci di forza pure lei”.