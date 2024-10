Marialuisa Jacobelli viene premiata con il Tapiro di Striscia e la sua reazione dopo le voci di gossip su Francesco Totti

Marialuisa Jacobelli, giornalista di spicco, è stata recentemente al centro dell’attenzione dopo aver confermato una liaison con Francesco Totti. In occasione della consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli per il programma *Striscia La Notizia*, Jacobelli ha scelto di non approfondire la questione e ha mantenuto il silenzio. “Due più due fa sempre quattro. Ma ho deciso di non parlare,” ha dichiarato, alzando ulteriormente il velo su questa complicata situazione.

Marialuisa Jacobelli è diventata protagonista delle cronache rosa per la sua connessione con Francesco Totti. La conferma della loro relazione, rivelata in un’intervista al settimanale *Gente*, ha suscitato notevole interesse e speculazioni, anche se la Jacobelli, davanti alla telecamera, ha assicurato di voler mantenere il riserbo: “Non parlo più”.





Consegnato il Tapiro d’Oro a Marialuisa Jacobelli

Il Tapiro d’Oro è stato consegnato a Marialuisa Jacobelli pochi giorni dopo che Valerio Staffelli aveva immortalato Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme. Si è trattato di un evento che ha catalizzato l’attenzione mediatica, con la Jacobelli avvistata in un albergo di Roma, poco distante dalla presenza dell’ex calciatore. Nonostante le notizie sulla sua relazione, Jacobelli ha optato per il silenzio durante il colloquio con Staffelli. Quando le è stato chiesto se si fosse pentita della sua affermazione in *Gente*, ha ribadito con fermezza: “Due più due fa sempre quattro. Ma ho deciso di non parlare”. Il servizio completo sarà trasmesso in prima serata su Canale 5, evidenziando ulteriormente l’interesse attorno a questa vicenda.

Noemi Bocchi e la serenità della coppia con Totti

La consegna del Tapiro alla Jacobelli è avvenuta in un contesto particolarmente caldo, coincidente con la pubblicazione dell’ultimo numero di *Chi*, che ritrae Francesco Totti e Noemi Bocchi sorridenti e affiatati. Queste immagini sembrano voler attenuare le recenti voci di crisi tra i due. Come riportato, “Il Capitano è convinto che Bocchi sia la cura alle sue ferite, alle sue insoddisfazioni”, sottolineando una ricerca di equilibrio dopo anni turbolenti. Inoltre, la Bocchi ha manifestato la sua serenità, dichiarando di non temere confronti con le altre, segnando così una posizione di sicurezza nel loro rapporto.