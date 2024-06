Marika Cucchiarini, madre va a prendere il figlio in discoteca, un ubriaco la investe con l’auto e la uccide: aveva 45 anni

Marika Cucchiarini, 45 anni, è deceduta all’Ospedale Maggiore di Bologna dopo un incidente stradale avvenuto giovedì 6 giugno nei pressi di San Nicolò, Ferrara.





Una notte di festa si è trasformata in tragedia lungo la strada statale 16 Adriatica. Marika Cucchiarini, una madre di 45 anni, ha perso la vita in un terribile scontro automobilistico avvenuto alle 2 del mattino di giovedì 6 giugno. La donna stava tornando a casa dopo aver preso il figlio 18enne e alcuni suoi amici da una discoteca locale.

Secondo le prime ricostruzioni, la Citroen C3 su cui viaggiavano è stata violentemente tamponata da una Renault Clio guidata da un giovane di 24 anni, identificato come M.L.. Il ragazzo, anch’egli di ritorno da una serata in discoteca, è risultato positivo all’alcol test, confermando che si era messo alla guida in stato di ebbrezza. L’impatto è stato devastante e ha reso necessari i soccorsi immediati; purtroppo, per Marika non c’è stato nulla da fare. È deceduta poco dopo il trasporto all’Ospedale Maggiore di Bologna.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno arrestato M.L., che è stato subito posto agli arresti domiciliari. Nella mattinata di sabato 8 giugno, il gip del tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari per il giovane.

La comunità locale è profondamente scossa dall’accaduto. Marika Cucchiarini era una figura benvoluta e rispettata, e la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile. Il sindaco di San Nicolò ha espresso il suo cordoglio alla famiglia e ha annunciato che verrà istituita una giornata di lutto cittadino in memoria della vittima.

Questo tragico evento riporta alla ribalta il problema della guida in stato di ebbrezza, un fenomeno che purtroppo continua a mietere vittime sulle nostre strade. Le autorità locali stanno intensificando i controlli e le campagne di sensibilizzazione per prevenire ulteriori tragedie simili.

Nell’attesa che la giustizia faccia il suo corso, il pensiero va alla famiglia di Marika Cucchiarini, che ora deve affrontare un dolore immenso e ingiusto.