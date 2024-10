Matilde Lorenzi, commovente discorso della madre ai funerali: “Privilegiati ad essere i tuoi genitori”

La città di Gioveno si è riunita oggi davanti alla Chiesa di San Lorenzo per dare l’ultimo saluto a Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci italiano scomparsa tragicamente a soli 19 anni. La folla ha atteso con commozione l’arrivo del feretro, mentre amici, familiari e rappresentanti delle società sportive si sono riuniti per rendere omaggio all’atleta.





La cerimonia funebre ha visto la partecipazione di numerose persone, tra cui il ministro dello sport Andrea Abodi e i rappresentanti dell’Esercito, con cui Matilde era tesserata. La presenza di atleti e amici provenienti da diverse società sportive ha reso omaggio alla giovane promessa dello sci, testimoniando l’impatto che ha avuto nel mondo dello sport.

Le parole dei genitori di Matilde Lorenzi

Durante la cerimonia, i genitori di Matilde hanno espresso il loro dolore e la loro gratitudine per aver avuto l’onore di essere i suoi genitori. Il padre, Adolfo, ha ricordato il progetto per aumentare la sicurezza sulle piste, affermando: “Matilde ci ha chiamato a un duro lavoro. Verremo a bussare a tutte le porte e quelle porte dovranno aprire. Il progetto per la sicurezza ti terrà in vita.” La madre, Elena, ha invece dichiarato: “Voglio solo ringraziarti, perché io e papà abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti da te come genitori. Eri riservata, ti aprivi con calma, ci hai donato tantissimo. Te ne siamo grati.”

L’omaggio di Marta Bassino e degli amici atleti

Tra le persone presenti ai funerali c’era anche Marta Bassino, che ha voluto rendere omaggio alla giovane atleta. La presenza di numerosi amici atleti e rappresentanti delle società sportive ha evidenziato l’impatto positivo che Matilde ha avuto nel mondo dello sci e oltre.

La scomparsa di Matilde Lorenzi ha lasciato un vuoto immenso nella comunità di Gioveno e nel mondo dello sport. La sua determinazione e il suo talento resteranno un esempio per le generazioni future, mentre la sua assenza sarà profondamente sentita da coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

La cerimonia funebre è stata un momento toccante in cui l’amore e il ricordo per Matilde hanno unito la comunità in un ultimo saluto commosso e pieno di gratitudine.