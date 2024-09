Mattia perde la vita a 22 anni: il conducente era in stato di ebbrezza e sotto effetto di droghe

Un grave incidente stradale ha colpito la provincia di L’Aquila sabato sera, quando un giovane automobilista di 31 anni alla guida di una Volkswagen Golf si è schiantato contro una banchina lungo la Tiburtina, nei pressi del bivio per Cerchio. Nell’incidente ha perso la vita Mattia Fracassi, un ragazzo di 22 anni originario di San Benedetto dei Marsi. Dalle indagini preliminari è emerso che il conducente aveva fatto uso di alcol e sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Avezzano hanno quindi sporto denuncia nei suoi confronti per omicidio stradale e guida in stato di ebrezza e alterazione.





I dettagli dell’incidente

Gli esami ematici e tossicologici sul conducente sono stati eseguiti presso l’ospedale di Avezzano dopo l’incidente. Fortunatamente, il ragazzo è attualmente ricoverato in prognosi riservata mentre la ricerca della verità continua. In seguito all’uscita di strada della Golf, anche una ragazza di 20 anni è stata presa in carico dai medici per ferite che non mettono in pericolo la sua vita, ed è attualmente ricoverata nel San Salvatore dell’Aquila.

Sull’analisi delle cause

Dall’incidente, avvenuto nel tratto compreso tra San Benedetto dei Marsi e Cerchio, emergono elementi critici. La Golf, con a bordo tre giovani, ha perso il controllo e finita contro il guardrail per motivi che saranno esaminati a fondo dalle autorità competenti. La tragedia ha colpito la comunità tutta, e il procura della repubblica, Maurizio Maria Cerrato, si prepara a richiedere un provvedimento cautelare come atto dovuto nei confronti del 31enne colpevole dell’illecito.

Il giovane, riporto all’ospedale in condizioni gravi, è risultato particolarmente compromesso. Purtroppo, Mattia Fracassi, sbalzato fuori dall’abitacolo e finito sotto la vettura, non è riuscito a sopravvivere a causa delle gravi lesioni interne. L’affetto e il supporto da parte della comunità è tangibile in questi momenti di sofferenza, mentre le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti di questa tragica vicenda.

Resta intensa la preoccupazione per la sicurezza stradale in un contesto in cui le vittime giovani sembrano essere sempre più frequenti. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Mattia in questo difficile momento mentre si attende l’evoluzione dell’indagine e delle tratte da seguire per prevenire ulteriori tragedie simili.