Maurizio Di Massa perde la vita nello scontro tra furgone e bus a Ischia

Maurizio Di Massa, 27 anni, nativo di Ischia, si è trovato coinvolto in un tragico incidente stradale questa mattina, il 26 settembre. Il suo Piaggio Porter, carico di frutta e verdura, ha violentemente impattato contro un autobus di linea Eav mentre percorreva la via Michele Mazzella, in zona Pilastri, dirigendosi da Ischia Porto a Barano.





Nell’incidente, sei persone sono rimaste ferite, compreso il giovane Maurizio, il cui stato era particolarmente grave. Le altre cinque persone ferite erano passeggeri dell’autobus, tra cui l’autista e un turista francese. Fortunatamente, le loro condizioni non destavano preoccupazione e sono stati trasportati all’ospedale Rizzoli di Ischia per accertamenti.

Purtroppo, la situazione di Maurizio era molto più critica. Trasportato d’urgenza all’ospedale ischitano, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per cercare di stabilizzare le sue condizioni. Successivamente è stato trasferito al Cardarelli di Napoli, ma purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo.

La dinamica dell’incidente è attualmente oggetto di accertamenti. Il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, ha espresso le sue condoglianze ai familiari della vittima e la sua vicinanza all’autista del bus.

Mentre le indagini sono in corso, emergono nuovi dettagli sulla dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il furgone di Maurizio abbia invaso improvvisamente e senza motivo la corsia del bus. Questo tragico evento ha causato la morte del giovane di soli 27 anni e ha lasciato la comunità di Ischia sconvolta.

Ho avuto modo di parlare con l’autista del bus, Ciro, per far sentire la vicinanza dell’azienda in un momento emotivamente certamente non facile. Ciro era visibilmente scosso e turbato; si è trovato il furgoncino addosso e non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro. La sua forza e resilienza in un momento così difficile sono davvero ammirevoli.

Questo tragico incidente ha scosso profondamente la tranquilla isola di Ischia, lasciando una traccia indelebile nella comunità locale.