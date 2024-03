Messa in tv Pasqua domenica 31 marzo 2024, dove e come vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

La Pasqua 2024 si avvicina, portando con sé una delle celebrazioni più sentite e partecipate dell’anno liturgico: la Messa di Pasqua. Questa solennità, che commemora la Resurrezione di Gesù Cristo, è un momento di profonda riflessione e rinnovamento spirituale per i credenti di tutto il mondo. Per coloro che non hanno la possibilità di recarsi fisicamente in chiesa, la televisione e le piattaforme di streaming offrono un’alternativa preziosa per unirsi alla comunità dei fedeli in preghiera. Ecco quindi una guida dettagliata su dove e quando sintonizzarsi per partecipare a questo importante appuntamento di fede.





In TV e Streaming: Orari, Luoghi e Canali

La Messa di Pasqua, presieduta quest’anno da Papa Francesco nella maestosa cornice della Basilica di San Pietro, sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1, domenica 31 marzo 2024, alle ore 10.00. La telecronaca di Ignazio Ingrao accompagnerà i telespettatori attraverso i momenti salienti della celebrazione, offrendo contesto e approfondimenti sul significato di questo giorno sacro. La trasmissione inizierà alle 9.50, permettendo ai fedeli di prepararsi al meglio all’evento. Per chi preferisce la flessibilità dello streaming, Rai Play offre la possibilità di seguire la Messa in diretta, accessibile da PC, smartphone o tablet, garantendo così a tutti di partecipare, indipendentemente dalla propria posizione.

Su TV2000, il canale della Conferenza Episcopale Italiana, saranno proposti diversi appuntamenti per vivere la giornata di Pasqua: la Messa sarà trasmessa alle 8.30, seguita dalla celebrazione presieduta da Papa Francesco alle 10.00 e da un’ulteriore Messa alle 19.00. La diretta streaming sarà disponibile sul sito ufficiale di TV2000, rendendo queste celebrazioni accessibili a un pubblico ancora più ampio.

Canale 5 si unisce alla programmazione pasquale, trasmettendo la Messa di Pasqua con Papa Francesco alle ore 10.00. Questo permette ai fedeli di scegliere il canale televisivo che preferiscono per vivere questo momento di comunione spirituale.

Il Programma della Giornata

Ecco il dettaglio degli appuntamenti per non perdere nessun momento della celebrazione di Pasqua:

Rai 1 : La giornata inizia alle 9.50 in attesa della Santa Messa di Pasqua alle 10.00, direttamente dalla Basilica di San Pietro, con la guida spirituale di Papa Francesco. Seguirà, alle ore 12.00, la tradizionale benedizione Urbi et Orbi , momento di grande importanza e significato, trasmesso sia su Rai 1 che su TV2000.

: La giornata inizia alle 9.50 in attesa della alle 10.00, direttamente dalla Basilica di San Pietro, con la guida spirituale di Papa Francesco. Seguirà, alle ore 12.00, la tradizionale benedizione , momento di grande importanza e significato, trasmesso sia su Rai 1 che su TV2000. Canale 5 : Anch’esso propone la Messa di Pasqua con Papa Francesco alle 10.00, offrendo un’alternativa ai fedeli per la visione di questa celebrazione.

: Anch’esso propone la Messa di Pasqua con Papa Francesco alle 10.00, offrendo un’alternativa ai fedeli per la visione di questa celebrazione. TV2000: Il canale dedica l’intera giornata alla Pasqua, iniziando con una Messa alle 8.30, seguita dalla celebrazione con Papa Francesco alle 10.00 e concludendo con un’ultima Messa alle 19.00.

Quest’anno, la Pasqua si rivela un’occasione per rinnovare la fede e la speranza, nonostante le difficoltà e le distanze. Grazie alle molteplici opzioni televisive e di streaming disponibili, ogni fedele ha la possibilità di partecipare attivamente alle celebrazioni, unendosi in preghiera con la comunità cristiana sparsa in tutto il mondo.