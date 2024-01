Messa in tv sabato 6 gennaio 2024 (Epifania), orario diretta tv e streaming: a che ora inizia su Rai 1, Canale 5 e Tv 2000

Dove vedere la Messa in TV oggi, 6 gennaio 2024? Questa è una domanda che molti fedeli si pongono, specialmente coloro che non possono partecipare di persona alla liturgia religiosa. La Messa in TV è un importante appuntamento, particolarmente seguito la domenica mattina, ed è trasmessa su Rai 1, Canale 5 e Tv2000. Se vi trovate lontani da casa o non potete andare in chiesa, vi spiegheremo come poter seguire la Messa in TV in occasione dell’Epifania del 6 gennaio.

Orari, Luogo e Canali

Rai 1 trasmetterà la Messa in diretta dalla Basilica di San Pietro alle ore 10, celebrata da Papa Francesco in occasione dell’Epifania. Il collegamento su Rai 1 inizierà alle 10:50. Inoltre, potrete seguire la diretta streaming su RaiPlay .

Il Programma Completo

Rai 1:

Ore 10: Santa Messa dalla Basilica di San Pietro

Ore 10: Santa Messa dalla Basilica di San Pietro

TV2000:

Ore 8:30: Santa Messa

Ore 10: Santa Messa dalla Basilica di San Pietro

Ore 19: Santa Messa

Non perdete l’opportunità di partecipare spiritualmente alla Messa dell’Epifania seguendo questi canali e orari. Che possiate godere di una giornata di riflessione e preghiera.