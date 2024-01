L’inaspettato Matrimonio Notturno di Celentano e la Mori: Una Storia d’Amore Dal Set

Il Colpo di Fulmine sul Set

Nel 1963, Celentano e Mori si incontrarono per la prima volta sul set del film “Uno strano tipo.” Diretto da Lucio Fulci e con una sceneggiatura di Vittorio Metz, il film riunì i due protagonisti in quello che sarebbe diventato un momento decisivo nelle loro vite. Nel cast c’erano anche altri grandi nomi come Erminio Macario, Nino Taranto, Gianni Agus, Mario Brega, Gino Santercole, Don Backy e Rosalba Neri.

La storia del film è tanto divertente quanto intricata: Celentano interpreta sia se stesso che un giovane di Amalfi di nome Peppino, il suo sosia. La confusione inizia quando Celentano va in vacanza sulla costa di Amalfi per incontrare il padre della sua fidanzata, Emanuela, interpretata da Donatella Turri. Ma, senza saperlo, si ritrova coinvolto con Carmelina, una ragazza che aveva avuto un incontro fugace con lo stesso Peppino, credendo che fosse l’autentico Celentano. Questa commedia romantica sul set ha segnato l’inizio di una delle storie d’amore più iconiche della storia dello spettacolo italiano.





L’Abbandono di Milena Cantù

All’epoca, Adriano Celentano aveva una relazione con Milena Cantù, una famosa cantante che faceva parte del Clan Celentano. Tuttavia, l’incontro con Claudia Mori durante le riprese del film fu come un fulmine a ciel sereno. Celentano decise di porre fine alla sua relazione con Milena Cantù e intraprese un percorso d’amore con Claudia Mori.

L’anno successivo, nel 1964, i due innamorati scelsero di legarsi per sempre. Ma c’era un problema: i paparazzi erano costantemente in agguato, desiderosi di scoprire ogni dettaglio della loro relazione e del loro futuro matrimonio.

Il Matrimonio Segreto alle 3:30 di Notte

Per sfuggire agli occhi indiscreti, Celentano e Mori pianificarono un matrimonio segreto. La cerimonia si svolse la mattina del 14 luglio 1964, alle ore 3:30, nella chiesa di San Francesco a Grosseto. Questo luogo sacro divenne il palcoscenico di una delle storie d’amore più famose d’Italia.

Padre Ugolino, un frate francescano di Grosseto e consigliere spirituale di Adriano Celentano, celebrò il matrimonio. Sorprendentemente, il vestito da sposa di Claudia era stato conservato in convento per un mese e fu indossato praticamente all’ultimo momento in chiesa. Ancora più straordinario, per mantenere il segreto, gli altri frati del convento non erano a conoscenza della cerimonia.

Questa storia d’amore tra Adriano Celentano e Claudia Mori è un esempio di quanto sia potente il colpo di fulmine. Da quel momento, la loro unione è diventata un’icona nel mondo dello spettacolo italiano, dimostrando che l’amore può sbocciare nei luoghi più inaspettati e resistere alle sfide del tempo.