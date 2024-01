Elenoire Ferruzzi critica aspramente il Grande Fratello: “Chiudete questa me”

Nel mondo dei reality show italiani, il Grande Fratello è sempre stato al centro dell’attenzione. Con le emozioni, i drammi e i momenti di intrattenimento che porta in ogni edizione, questo programma ha catturato il cuore del pubblico per anni. Tuttavia, non tutti sono entusiasti del suo successo continuo, e Elenoire Ferruzzi è una di loro. Dopo l’uscita di scena di Beatrice Luzzi, un altro volto noto della televisione italiana, Elenoire Ferruzzi ha deciso di dire la sua sulla situazione attuale del Grande Fratello, e non ha mezzi termini.

Il Commento di Elenoire Ferruzzi

La scelta della Ferruzzi di esprimere la sua opinione sulla situazione del Grande Fratello non è affatto sorprendente, considerando la sua partecipazione nella passata edizione del reality. Tuttavia, il tono del suo commento è stato tutt’altro che diplomatico.

La ragione principale del suo disappunto è stata l’uscita di Beatrice Luzzi, forse temporanea, causata dalla tragica perdita del padre. Elenoire ha ritenuto questa uscita come una perdita irrimediabile per il programma, tanto da richiederne la chiusura immediata.





Senza mezzi termini, Elenoire ha scritto su X: “Ora che Beatrice se ne è andata potete pure chiudere questa mea. Lei era l’unica che teneva in piedi tutto! Chiudere sto schifo. Spero l’abbiate capito che questa debba essere l’ultima edizione visto gli ascolti e il seguito di mea che ha il GF”.