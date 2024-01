Doppio omicidio a Naro, Agrigento: Terrore in Sicilia per la morte di due donne

Naro, una tranquilla cittadina in provincia di Agrigento, è stata scossa da un terribile mistero che ha portato alla morte di due donne, entrambe di nazionalità romena. L’orrore di un possibile duplice omicidio si è abbattuto su questa comunità, lasciando tutti sgomenti.

Il Macabro Scenario a Naro

La notte scorsa, in due diverse abitazioni di Naro, sono state rinvenute due donne senza vita. Le vittime, come accennato, erano entrambe cittadine romene e, purtroppo, la scena del crimine è stata particolarmente orribile. Una delle donne è stata trovata carbonizzata all’interno della sua casa in vicolo Avenia. La vittima, identificata come Maria Russ, aveva 57 anni ed è stata ritrovata dalle autorità locali mentre il fuoco divampava.

Nel frattempo, a pochi passi dall’abitazione dove è avvenuto l’incendio, è stata scoperta la seconda vittima, Delia Zarniscu, di 58 anni. Delia è stata ritrovata in una pozza di sangue in via Da Vinci, e sembra essere stata aggredita in strada. È emerso che era sposata con un uomo di Naro, rendendo questa tragedia ancor più straziante per la comunità locale.





Il Sospetto: Un Giovane Romeno Fermato

In questo momento di terrore e incertezza, un giovane romeno di 24 anni è stato fermato e indagato per il duplice omicidio delle due donne. I carabinieri di Naro sospettano fortemente di lui, e oltre all’accusa di omicidio, gli è stato contestato il vilipendio di cadavere. Inoltre, emergono dettagli sconcertanti: sembra che la chiamata al 118 riguardante l’omicidio di Delia Zarniscu sia stata effettuata dallo stesso giovane, utilizzando il telefono della vittima.