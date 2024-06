“Mi avete rotto il c…, me ne vado”. Caos in diretta: l’ospite celebre perde le staffe e abbandona Berlinguer e Dalla Chiesa. Pubblico basito (VIDEO)

“Mi avete rotto il c*”: caos in diretta durante il programma di Bianca Berlinguer, con ospiti sotto shock e scuse ai telespettatori.**





Durante l’ultima puntata del programma di Bianca Berlinguer, un acceso dibattito ha lasciato tutti sbigottiti. Mentre si discuteva sul generale Vannacci, ospiti della serata erano Vittorio Feltri, Nicola Fratoianni e Rita Dalla Chiesa. Tutto è accaduto mentre Feltri, collegato da casa, ha sbottato in diretta.

La discussione verteva sul generale Vannacci, ex militare e capolista per la Lega alle Europee, dove ha ottenuto quasi 500mila preferenze, diventando così un nuovo europarlamentare. Questo risultato ha creato divisioni non solo a sinistra, ma anche all’interno della destra.

La tensione è salita quando Feltri, parlando del generale, ha dichiarato: “È un signore che dice cose condivise dall’80% della popolazione, come dimostrano i suoi 500mila voti”. Quando Fratoianni lo ha punzecchiato sui suoi commenti riguardo alla Decima Mas, un’unità militare fascista, Feltri ha perso la pazienza. Dopo essere stato incalzato da Berlinguer sui riferimenti storici, Feltri ha risposto stizzito: “Adesso vuoi le date anche?”.

La situazione è precipitata ulteriormente quando, durante un intervento di Rita Dalla Chiesa, Feltri ha esclamato: “Mi avete rotto il c***, me ne vado”. Lo studio ha cercato di proseguire, ma era chiaro il disagio tra i presenti. Dopo la pubblicità, Bianca Berlinguer ha spiegato l’accaduto ai telespettatori: “Vittorio Feltri ci ha abbandonato e quindi dobbiamo cavarcela un po’ per conto nostro”.

La reazione di Fratoianni era prevedibile, ma quella di Rita Dalla Chiesa, nota esponente della destra, ha sorpreso molti. Durante la trasmissione, Dalla Chiesa ha fatto una dura riflessione sul generale Vannacci, complici le sue esperienze personali con i militari. La combinazione delle sue parole e l’uscita brusca di Feltri hanno reso la serata memorabile per gli spettatori.

Bianca Berlinguer si è scusata pubblicamente con i telespettatori per l’accaduto, spiegando che situazioni di questo tipo, seppur spiacevoli, possono verificarsi durante dibattiti accesi. La giornalista ha poi promesso di affrontare la questione con Feltri al di fuori delle telecamere per comprendere meglio i motivi del suo comportamento.

Questo incidente ha acceso i riflettori sul clima sempre più teso nei talk show italiani, dove i dibattiti politici spesso degenerano in scontri verbali. Gli spettatori si dividono tra chi sostiene Feltri per il suo coraggio di esprimere liberamente le proprie opinioni e chi lo critica per i modi poco ortodossi e la mancanza di rispetto verso gli altri ospiti.

La serata di Bianca Berlinguer resterà negli annali della televisione italiana per il controverso intervento di Vittorio Feltri. Resta da vedere come evolverà la situazione e se ci saranno conseguenze per i protagonisti coinvolti. Nel frattempo, il pubblico continua a discutere animatamente su quanto accaduto, dimostrando che, nel bene e nel male, la televisione è ancora un potente strumento di dibattito pubblico.