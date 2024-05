“Mi ha fatto risentire viva”: Conosciamo Carlo Di Francesco, produttore e compagno della cantante Fiorella Mannoia

Tra la metà degli anni ’70 e ’80, l’indimenticabile cantante Fiorella Mannoia era sentimentalmente legata a un altro artista emblematico della musica italiana, Memmo Foresi. Successivamente, è stata coinvolta in una relazione duratura con Piero Fabrizi per circa due decenni senza però mai formalizzare l’unione con il matrimonio. Ma il vero cambiamento nel suo percorso sentimentale si è verificato quando ha incontrato Carlo nel backstage di Amici, programma televisivo di Maria De Filippi, dove Carlo lavorava come docente di canto. Da quel momento, la loro relazione è fiorita, sfociando in oltre vent’anni di convivenza, culminati infine con il matrimonio in tempi di pandemia.





Quindi, Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco sono diventati ufficialmente coniugi. “Abbiamo pensato: ‘perché no?'” – ha rivelato Fiorella Mannoia in un’intervista al Corriere – “Ci siamo sposati durante la pandemia, in parte per evitare di offendere chiunque con l’esclusione dagli inviti: eravamo solo 8-10 persone, senza la presenza di paparazzi. Addirittura, al ‘vuoi tu prendere’, abbiamo riso”. Questa coppia, molto riservata e gelosa della loro privacy, esprime pienamente l’idea di unione e rispetto reciproco. Per quanto riguarda la questione dei figli, Fiorella ha sempre avuto una visione molto chiara, respingendo l’idea stereotipata che una donna è incompleta se non diventa madre. Nonostante vi sia stato un periodo nel quale avrebbe voluto dei figli, oggi ribadisce con convinzione che non ne avverte la mancanza.

Attraverso alcune interviste passate, la stessa Fiorella Mannoia ha condiviso ciò che rende unico il suo marito Carlo e perché ne è così follemente innamorata. Lei racconta di come Carlo sia stato uno dei pochi che l’ha fatta sentire veramente bella, risvegliandola e motivandola a concentrarsi su sé stessa come donna. Con l’andare del tempo, Carlo glielo ha ricordato costantemente e il loro legame si è rafforzato grazie ad una comunicazione aperta e al rispetto delle passioni individuali, un elemento chiave per la felicità di Fiorella.

Carlo Di Francesco: Chi è veramente l’uomo a fianco a Fiorella Mannoia?

Con un’età inferiore di 26 anni rispetto a Fiorella Mannoia, Carlo Di Francesco è un produttore musicale, oltre ad essere stato un insegnante di canto nel programma Amici. Prima di arrivare in televisione, ha lavorato come polistrumentista specializzato in percussioni. La sua passione per la musica è sbocciata a soli 18 anni, durante un soggiorno-studio a Cuba.