Michelle Comi: “Vorrò un figlio solo se il mio successo svanisce, così lo butto sui social”

Michelle Comi torna al centro dell’attenzione con le sue provocatorie dichiarazioni sulla maternità, generando un dibattito acceso. Ha specificato di non voler mettere al mondo figli senza la giusta opportunità economica.





La creator di OnlyFans, nota per il suo stile di vita lussuoso, ha suscitato polemiche recenti con le sue affermazioni riguardanti la maternità. Durante un’intervista, ha affermato che sarebbe disposta a considerare l’idea di diventare madre solo nel momento in cui il suo successo e la sua popolarità dovessero diminuire. Questo potrebbe essere visto come una critica velata a certe celebrità o, magari, una provocazione nei confronti di chi, secondo lei, basa la propria notorietà sull’esibizione della vita familiare sui social.

Nel corso di una conversazione all’interno di un podcast, i cui frammenti vengono largamente diffusi sulle piattaforme social, Michelle ha condiviso le sue opinioni sull’essere madre e sulla tendenza di mostrare continuamente i propri figli nei vari canali social. Secondo la creator, esisterebbe un momento appropriato per avere un bambino, specialmente per chi lavora nel mondo dei social. “Potrei decidere di avere dei figli quando il mio hype scende, così posso presentarli ai followers,” ha spiegato, facendo riferimento a famosi influencer che, a suo dire, usano i loro piccoli per raccogliere like e attenzione, come una nota tiktoker e una influencer nel suo discorso.

Non è chiaro se le sue parole siano da intendersi come una critica per chi si comporta in questo modo o se, piuttosto, siano una riflessione su cosa fare nel caso in cui la sua popolarità dovesse affievolirsi.

Solo alcune settimane fa, Michelle aveva già affrontato il tema della maternità, puntando il dito contro coloro che decidono di avere figli senza potergli garantire un’esistenza dignitosa e agiata. “Se non riuscite a permettervi una tata, viaggi e scuole private, non dovreste avere figli…”, affermava, sottolineando la sua posizione nell’argomento. Poi, ha comparato l’idea di avere un bambino alle sue esperienze con le borse di lusso, dichiarando: “Quando mi sento sola, compro una nuova Prada. La uso quando voglio e poi la ripongo nell’armadio quando mi stanco.”

La scelta di come e quando diventare genitori è un tema complesso e delicato, e Michelle Comi ha indubbiamente acceso discussioni importanti su cosa significhi essere genitori in un’epoca in cui la visibilità sui social media assume un’importanza rilevante. La sua posizione ha portato i follower a riflettere le proprie opinioni sulla maternità e sulla ricerca di una vita equilibrata, tra responsabilità e aspirazioni personali.