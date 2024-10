Migliaia di giocattoli pericolosi e cibo oltre la data di scadenza in vendita sugli scaffali: sequestri e multe

I recenti controlli da parte della Guardia di Finanza di Latina hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di prodotti alimentari scaduti e articoli per la casa, evidenziando gravi irregolarità nella gestione della sicurezza alimentare e dei beni di consumo. Tale operazione, frutto di un’intensa attività di vigilanza, mira a garantire la salute pubblica e la legalità nel commercio.

I sequestri della Guardia di Finanza: dati allarmanti

Nel corso delle operazioni di controllo, circa mille prodotti alimentari scaduti sono stati sequestrati, insieme a ben 18.000 articoli diversi, inclusi giocattoli e articoli per la casa. Questi prodotti sono stati giudicati potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. I controlli condotti dai finanzieri della provincia hanno rivelato irregolarità significative, culminando in sanzioni per i titolari delle attività coinvolte.





Fra i prodotti alimentari sequestrati vi erano bevande, cibi in scatola, sottaceti e farine, tutti con una data di scadenza superata. Particolare attenzione è stata dedicata a un negozio che commercializzava prodotti etnici, in cui i militari hanno trovato merce non conforme alle normative sul commercio di alimenti, mettendo in evidenza che alcuni articoli non avevano nemmeno l’etichetta con la data di scadenza.

Prodotti alimentari scaduti: cibi in scatola, bevande e ortaggi.

Articoli senza le informazioni minime obbligatorie.

Violazioni delle normative europee e nazionali in materia di sicurezza alimentare.

Giocattoli e articoli per la casa non conformi

Non solo alimenti: nel corso dell’operazione, i controlli si sono estesi anche a negozi di articoli per la casa, dove sono stati rinvenuti circa 18.000 articoli tra cui giocattoli privi del marchio CE. Questi prodotti non rispettavano le indicazioni di sicurezza necessarie per il loro utilizzo, esponendo i consumatori, in particolare i bambini, a potenziali rischi.

Il sequestro ha messo in luce la necessità di una costante vigilanza sul mercato per garantire che tutti i prodotti siano conformi alle disposizioni legislative, in particolare quelle stabilite dal D.Lgs. n.54/2011, che disciplina la sicurezza dei giocattoli. Le irregolarità riscontrate sono state segnalate agli organi competenti, incluse le autorità di controllo dei mercati e camere di commercio locali.

Questi interventi della Guardia di Finanza non solo dimostrano un impegno forte e costante nella lotta contro le pratiche commerciali scorrette, ma sono anche una fondamentale tutela per la salute dei cittadini. La consapevolezza e l’informazione sui diritti del consumatore rimangono essenziali per prevenire situazioni di rischio.