Emma Navarro giocherà il doppio misto con Jannik Sinner allo US Open, esprimendo entusiasmo per l’opportunità e scherzando sulla strategia di gioco con il campione italiano

Il torneo di doppio misto dello US Open si prepara a debuttare con un nuovo formato che ha già suscitato discussioni tra gli atleti specializzati in questa disciplina. In programma per il 19 e il 20 agosto, l’evento vedrà la partecipazione di coppie formate dai migliori tennisti del mondo, selezionati direttamente dagli organizzatori. Tra queste, spicca quella composta da Jannik Sinner e Emma Navarro, una delle più promettenti in base alla classifica combinata di singolare.





La giocatrice statunitense, attualmente numero 11 del ranking mondiale, ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione. Durante il torneo WTA 500 di Washington, dove ha affrontato la greca Maria Sakkari, Navarro ha condiviso le sue emozioni e aspettative riguardo al doppio misto con il tennista italiano.

“Sono davvero entusiasta di giocare insieme a lui”, ha dichiarato la 24enne americana prima della sua partita d’esordio nel torneo. “Penso che sia un giocatore incredibile, ovviamente, e sono certa che ci divertiremo molto. Scherzando, direi che la mia tattica sarà quella di far tirare a lui tutti i colpi mentre io cercherò di coprire il campo. Potremmo funzionare bene così”.

La notizia della collaborazione con Sinner è stata accolta con entusiasmo dalla giovane tennista, che ha raccontato la sua reazione in modo divertente e spontaneo. “Quando l’ho saputo, sono caduta a terra e ho iniziato a piangere. Ho sbattuto i pugni sul tavolo”, ha spiegato ridendo. “È stata una reazione enorme”.

Il nuovo format del torneo di doppio misto dello US Open è stato introdotto con alcune modifiche rispetto alle competizioni tradizionali. Tra le novità principali ci sono i set brevi a quattro giochi e l’assenza di vantaggi, regole che molti hanno paragonato più a un’esibizione che a un vero evento del Grande Slam. Tuttavia, l’iniziativa ha attirato l’attenzione per la partecipazione di stelle del tennis internazionale, tra cui i primi dieci giocatori maschili e nove delle prime dodici giocatrici femminili.

La coppia Sinner-Navarro rappresenta la combinazione più alta in termini di classifica singolare tra tutte quelle iscritte al torneo. Questo rende ancora più interessante la loro partecipazione, soprattutto considerando lo stile di gioco aggressivo e dinamico del tennista italiano e l’approccio strategico della statunitense.

L’evento si svolgerà una settimana prima dell’inizio del torneo principale dello US Open, promettendo spettacolo e intrattenimento per gli appassionati di tennis. Nonostante le critiche sollevate da alcuni giocatori dediti esclusivamente al doppio, il nuovo format potrebbe offrire un’opportunità unica per vedere collaborazioni inedite tra atleti di alto livello.

Il torneo di Washington, dove Navarro ha affrontato la sua prima sfida contro Maria Sakkari, ha fornito l’occasione per riflettere sulla preparazione della tennista americana in vista dello US Open. Nonostante la sconfitta contro la greca, la giovane atleta ha dimostrato determinazione e concentrazione, elementi che potrebbero rivelarsi fondamentali nella competizione di Flushing Meadows.

La decisione degli organizzatori dello US Open di formare coppie stellari per il doppio misto è stata accolta con reazioni contrastanti. Da un lato, molti vedono questa iniziativa come un modo per avvicinare il pubblico al tennis e creare momenti memorabili; dall’altro, alcuni atleti specializzati nel doppio hanno espresso disappunto per essere stati esclusi dal tabellone principale.

Indipendentemente dalle polemiche, l’attesa per il debutto del nuovo format è alta, con molte aspettative sulle performance delle coppie formate per l’occasione. La collaborazione tra Emma Navarro e Jannik Sinner sarà sicuramente uno dei punti focali dell’evento, attirando l’attenzione sia dei fan che degli esperti del settore.

Con una combinazione di talento, strategia e passione per il gioco, la coppia potrebbe rivelarsi una delle protagoniste principali del torneo. La tennista americana ha già dimostrato di essere pronta a mettersi in gioco accanto al campione italiano, mentre il pubblico attende con curiosità di vedere come si svilupperà questa collaborazione sul campo.

Lo spettacolo è garantito, e il nuovo format dello US Open potrebbe rappresentare un passo importante verso un’evoluzione del doppio misto nel panorama internazionale del tennis.