Milano, ragazza aggredita su un tram: violento attacco ripreso in video

Una giovane è stata picchiata e gettata a terra da un uomo a bordo della linea 33 del tram a Milano, nella zona di Rimembranze di Lambrate. Il video dell’aggressione ha generato indignazione sui social.





Il video dell’aggressione sulla linea 33 a Milano

L’episodio si è verificato nella serata di domenica 3 novembre, quando una ragazza è stata violentemente aggredita da un uomo mentre si trovava sul tram 33, al capolinea di Rimembranze di Lambrate, nella periferia est di Milano. Le immagini, riprese da una passeggera esterna al convoglio e pubblicate dalla pagina social Welcome to Favelas, mostrano la scena di un attacco improvviso e violento: l’uomo, identificabile da un giubbotto verde e uno zaino da campeggio rosso, dopo aver fronteggiato un altro passeggero, si è scagliato contro la giovane facendola cadere a terra.

Nel video si vedono diversi passeggeri accorrere in soccorso della ragazza, compreso il conducente del tram, che hanno cercato di fermare l’aggressore. Tuttavia, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, sia la vittima che l’aggressore si sono allontanati, lasciando il luogo dell’incidente prima di poter essere identificati.

Scene di panico e intervento dei presenti

I primi momenti del video mostrano l’uomo in atteggiamento minaccioso, con i pugni alzati, fronteggiando un altro passeggero. Poco dopo, l’uomo si volta verso la ragazza e, ignorando le proteste degli altri presenti, la colpisce facendola cadere a terra. Alcuni passeggeri hanno reagito immediatamente per difendere la giovane, gridando all’uomo di allontanarsi. Una donna, che ha registrato il filmato, si è poi avvicinata alla ragazza distesa all’interno del tram, chiedendole in inglese se stesse bene, mentre la vittima dell’aggressione piangeva in evidente stato di shock.

Durante questi drammatici momenti, l’aggressore sembra preoccuparsi solo dei suoi occhiali, caduti durante la colluttazione. Mentre cercava i suoi oggetti, un altro passeggero gli ha intimato con forza di scendere dal tram e allontanarsi dal luogo. “Non ti azzardare a toccarla più”, si sente gridare qualcuno tra i presenti, che cercavano di mettere in salvo la giovane aggredita.

L’intervento mancato delle forze dell’ordine

Il personale di Atm, che gestisce i trasporti pubblici milanesi, è stato prontamente informato dell’accaduto grazie alla segnalazione del conducente del tram, che ha allertato la centrale operativa richiedendo un intervento urgente delle forze dell’ordine. Tuttavia, quando gli addetti di Atm sono giunti sul posto, sia l’aggressore che la vittima si erano già allontanati. Di conseguenza, la polizia non ha potuto intervenire in tempo per identificare i protagonisti della vicenda o ottenere informazioni dettagliate su quanto accaduto.

Indagini in corso e reazioni sui social media

La pubblicazione del video dell’aggressione ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti dei social media, generando una serie di reazioni indignate. Molti hanno espresso la loro preoccupazione per la sicurezza sui mezzi pubblici, sottolineando l’urgenza di misure preventive per proteggere i passeggeri, soprattutto nelle ore serali e nelle zone periferiche della città.

Attualmente, le autorità stanno analizzando il video e raccogliendo testimonianze per cercare di risalire all’identità dell’aggressore. Resta ancora ignoto il motivo dell’attacco e se vi sia stata una precedente interazione tra i due che possa spiegare l’accaduto.