Miriana Trevisan: Sono casta da due anni. Ho riscoperto la fede, e anche ricevere un bacio mi provoca disagio. Pregherò mattina e sera

Miriana Trevisan, ex protagonista di Non è la Rai, ha rilasciato dichiarazioni sincere a Storie di Donne al Bivio condotta da Monica Setta, spiegando che fino a quando non troverà un grande amore, non si concederà a nessuno sul piano fisico.





Il fondamento di questa scelta è la profonda fede che ha riscoperto. Attualmente partecipa a un gruppo di preghiera, attraverso il quale sta rinvigorendo la sua fede in Gesù, nello Spirito Santo, che sente presente in questo momento, e in Dio. Questo percorso le ha permesso di comprendere di possedere una sensibilità particolare. Pertanto, ricevere tocchi privi di significato non le risulta gradito e provoca un malessere durevole di alcuni giorni. Inoltre, ha dichiarato: Sono stati compiuti tentativi, ma anche un semplice bacio le provoca una forte sensazione di discomfort. Si dice di amare il prossimo come se stessi, ma non significa annullarsi per il bene dell’altro. Pertanto, ho preso questa decisione già da un paio d’anni.

Attualmente, la showgirl frequenta un gruppo di preghiera di carattere carismatico, dove cantano, ballano e dedicano preghiere intense e sentite ogni sera, ogni mattina e tutte le domeniche.

In aggiunta, si è impegnata nel sociale, avvicinandosi alle donne e ai giovani. Ha cercato di non isolarsi negli ultimi anni; infatti, ha vissuto l’esperienza di un bacio, ma non ha avuto esito positivo. Ha notato che, in seguito, per due giorni ha avvertito un malessere, rendendo evidente l’insensatezza della situazione. Esprime la necessità di amare e di essere amata, ancori desiderando essere pronta. Pertanto, sta vivendo un periodo di pausa anche dal punto di vista fisico.