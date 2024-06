Mistero in vaticano, ragazzo di 20 anni trovato impiccato nel bagno della sua residenza, non ancora chiaro se sia stato un gesto volontario

Il corpo di un giovane studente americano è stato rinvenuto senza vita in un bagno di una struttura ricettiva vaticana vicino Piazza San Pietro. Le autorità stanno indagando sulle circostanze della sua morte.





Il corpo senza vita di un giovane studente americano è stato trovato ieri mattina impiccato nel bagno di una nota struttura ricettiva vaticana situata nei pressi di Piazza San Pietro. L’allarme è stato dato dall’educatore del ventenne, preoccupato per la sua assenza a lezione.

Il Ritrovamento del Corpo

Accompagnato da un dipendente dell’albergo, l’educatore ha raggiunto la stanza del ragazzo. Dopo ripetuti tentativi di bussare senza ottenere risposta, sono entrati nella camera trovandola in ordine, ma con la porta del bagno chiusa dall’interno. Utilizzando un passe-partout, hanno aperto la porta e scoperto il corpo. I soccorsi sono stati immediatamente chiamati, ma il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto sono giunti anche la Gendarmeria Vaticana e la polizia di Stato, che ora indagano sull’accaduto.

La Lite Prima della Morte

Il giovane era arrivato a Roma mercoledì con un gruppo di studenti americani per frequentare un corso estivo presso una delle università per stranieri della Capitale. Condivideva la stanza con altri due ragazzi con cui avrebbe avuto un diverbio poche ore prima della morte. I due coinquilini, infastiditi, avrebbero lasciato la stanza, facendo dormire il ventenne da solo.

La mattina successiva, i due ragazzi sono tornati per cambiarsi e hanno visto il giovane dormire sul letto, segnando l’ultimo momento in cui lo hanno visto vivo. Le testimonianze degli amici e degli altri studenti saranno fondamentali per capire la dinamica degli eventi che hanno portato alla tragedia.

Le Indagini in Corso

Le indagini degli investigatori si concentrano ora su cosa sia accaduto nella stanza nelle ore successive all’ultimo avvistamento del giovane. Si sta cercando di determinare se si tratta di un gesto volontario o se vi siano altre circostanze in gioco.

Al momento, nessuna ipotesi è esclusa. I rilievi della polizia scientifica e le testimonianze raccolte dai dipendenti della struttura, dagli studenti e dai docenti saranno cruciali per fare luce sull’accaduto.

Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio per ricostruire con precisione le ultime ore di vita dello studente americano e comprendere le cause della sua morte.