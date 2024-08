Modena, scontro frontale nella notte a Mirandola: Adam muore a 19 anni, feriti 5 giovani

La vittima dell’incidente stradale è Adam Cattabriga, feriti altri cinque giovani tra i 19 e i 26 anni. Una Toyota Yaris, su cui viaggiava il diciannovenne e altri quattro amici, si è trovata sulla stessa traiettoria di una BMW con il solo conducente a bordo e le due auto si sono scontrate frontalmente in un impatto violentissimo.





Un ragazzo di 19 anni, Adam Cattabriga, è morto tragicamente in un terribile incidente stradale avvenuto nelle scorse ore a Mirandola, in provincia di Modena. Lo schianto mortale è avvenuto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 agosto quando, per motivi ancora da chiarire, due vetture si sono scontrate frontalmente in località Mortizzuolo. Un impatto devastante che ha distrutto i due mezzi e ferito anche gli altri cinque ragazzi che viaggiavano a bordo.

La tragedia si è consumata nelle prime ore di domenica, intorno alle 3, quando era ancora buio. Lo schianto tra le due auto è avvenuto lungo la strada provinciale 8 nel territorio del comune di Mirandola. Una Toyota Yaris, su cui viaggiava il diciannovenne e altri quattro amici, si è trovata sulla stessa traiettoria di una BMW con il solo conducente a bordo e le due auto si sono scontrate frontalmente in un impatto violentissimo.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, allertati dagli altri giovani feriti, purtroppo per il diciannovenne non c’è stato nulla da fare. Adam Cattabriga è morto praticamente sul colpo e i sanitari del 118 accorsi sul posto hanno solo potuto accertarne il decesso. La tragedia ha sconvolto la cittadina di Poggio Renatico, nel Ferrarese, città di origine del diciannovenne, ma anche Finale Emilia, dove lavorava come barista. “Non abbiamo voglia di ridere, di scherzare, di ascoltare… Siamo distrutti e sfiniti” è il messaggio di dolore apparso sui canali social del locale in cui il diciannovenne lavorava.

I giovani feriti, soccorsi e trasportati in ospedale, hanno età comprese tra i 19 e i 26 anni. Tutti sono stati trasferiti all’Ospedale Civile Sant’Agostino – Estense di Baggiovara. Il più grave è in prognosi riservata, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze, l’elisoccorso e i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per assistere i feriti e mettere in sicurezza la zona. Presenti anche i carabinieri di Modena, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto mortale.