Momento di paura a Ballando con le stelle: Alan cede e la maestra Giada finisce a terra

“Un capitombolo inaspettato”. Paura durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, il popolare show di danza che mette alla prova VIP e ballerini professionisti. Nel corso di una delle esibizioni, si è verificato un incidente piuttosto impressionante che ha colpito il pubblico e i giudici presenti in studio. A subire le conseguenze di questo evento è stata la ballerina Giada Lini, che si è trovata coinvolta in una caduta inaspettata.





Un momento sfortunato per Alan Friedman, il noto giornalista, che si esibiva in coppia con Giada Lini durante una performance di danza. Mentre i due danzavano, Friedman ha perso il controllo, portando la sua partner a cadere rovinosamente sul palco. Questo è stato il secondo episodio di questo tipo per la coppia: in precedenza, durante le prove, una caduta simile era stata evitata grazie al rapido intervento di Giada. Tuttavia, in questa circostanza, l’effetto è stato decisamente più spettacolare.

“Incidenti sul palco: Alan cede e Giada cade a terra”

Durante la loro esibizione, Alan Friedman e Giada Lini stavano eseguendo un passo doble sulle note del celebre brano Gangnam Style. La ballerina, nel mezzo del ballo, si è lanciata verso Friedman per essere sollevata, ma il giornalista non è riuscito a sostiene il peso, portando a un atterraggio brusco sul palco. La situazione ha fatto preoccupare il pubblico, ma fortunatamente Giada è riuscita a rialzarsi grazie all’aiuto di Friedman e dell’animatrice Milly Carlucci, presente per assistere all’incidente.

Al termine dell’esibizione, Carolyn Smith ha esclamato: “Attenzione, abbiamo bisogno di Giada. Facciamo un applauso a tutte le insegnanti che ogni giorno affrontano situazioni rischiose.” In un momento di ilarità, Friedman ha risposto ridendo: “Questo resterà scritto sulla mia tomba: Friedman, l’uomo che ha fatto cadere Giada Lini”. Milly Carlucci ha commentato con preoccupazione: “Che capitombolo! Speriamo non le resti nemmeno un livido!”

Fortunatamente, Giada non ha subito alcun danno fisico. Questo è un buon segno, considerando che altre coppie di concorrenti hanno già affrontato infortuni gravi durante la stagione, tra cui diverticolite, costole rotte e altri problemi di salute.

In seguito all’incidente, i commenti della giuria sono stati mixati, con Ivan Zazzaroni che ha dichiarato: “Non so se questo sia stato un disastro totale o un capolavoro.” I giudici Fabio Canino e Guillermo Mariotto invece hanno espresso opinioni meno lusinghiere. Con una calma ben studiata, Friedman ha controbattuto con rispetto: “Con tutto il rispetto, nella mia modesta opinione, la nostra esibizione era suddivisa in due parti, e spero davvero che la prima parte, quella del passo doble, sia stata apprezzata nonostante tutto.”