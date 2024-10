Morgan: “Orgoglioso di mia figlia Anna-Lou a Ballando con le stelle”

Morgan ha parlato per la prima volta del percorso di sua figlia Anna-Lou Castoldi nel programma Ballando con le stelle, affermando che ciò che sta facendo gli dà grande gioia. Il programma condotto da Milly Carlucci sembra fatto su misura per la famiglia Castoldi-Argento, dato che Asia Argento e lo stesso Morgan hanno partecipato in passato. Morgan ha dichiarato che, pur conoscendo Anna-Lou, è rimasto sorpreso dalla sua ricchezza e dal suo spirito inesauribile. In merito all’importanza della madre, ha sottolineato che le abilità di Anna-Lou nel suonare, cantare e conoscere vari argomenti derivano da Asia Argento e non da lui.





Morgan ha condiviso i suoi pensieri su Anna-Lou attraverso una chat Whatsapp con amici, collaboratori e pochi giornalisti. Ha detto di essere felice per come si sta comportando in televisione. Anche se è la sua prima esperienza, sembra molto a suo agio e perfetta. Ha riconosciuto il suo orgoglio come padre nel vedere la crescita della figlia, dicendo che il merito è tutto suo. Morgan ha affermato di aver avuto un ruolo nei primi anni di vita di Anna-Lou, nel periodo in cui si forma la personalità, mentre per il resto della sua crescita si sono allontanati.

Morgan ha ribadito che Asia Argento ha avuto un ruolo fondamentale nell’educazione culturale di Anna-Lou. Secondo lui, quello che si vede in tv è una giovane donna di spettacolo, molto più di una semplice ragazza carina che balla bene. Se Anna-Lou sa suonare e cantare e ha una vasta conoscenza del mondo, lo deve alla madre. Da Morgan ha ereditato la gentilezza, la curiosità e l’autenticità. Ciò che osserva in tv è una personalità complessa, piena di vita e di significato, capace di comunicare in modo chiaro e naturale, senza finzioni. Anna-Lou ha conquistato tutto ciò che ha da sola, esplorando e studiando, grazie a un ambiente ricco di affetto, pur con gli errori che ogni genitore può commettere, mantenendo sempre fiducia nella parola e nella creatività.