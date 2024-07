Muore sul lavoro schiacciato da un trattore: il giovane si chiamava Francesco Mazzucco e aveva 21 anni

Una tragedia ha scosso la comunità di Minturno, in provincia di Latina, dove un giovane di 21 anni è rimasto vittima di un incidente mortale mentre stava lavorando in un terreno di famiglia.





Secondo le prime ricostruzioni, Francesco Mazzucco si trovava a bordo di un trattore quando il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo. Il padre del ragazzo, che si trovava con lui sul campo, ha immediatamente cercato di liberarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: Francesco è morto sul colpo.

Subito dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale di Minturno e della Compagnia di Formia, insieme ai vigili del fuoco e al personale S.pre.s.a.l. dell’Asl. Sono in corso le indagini per determinare le cause che hanno portato al ribaltamento del trattore, forse dovute a una manovra azzardata.

Il cordoglio della comunità

La notizia della tragica scomparsa di Francesco Mazzucco ha suscitato grande commozione e dolore nella comunità di Minturno. Numerosi sono stati i messaggi di vicinanza e cordoglio arrivati da parte di amici, conoscenti e residenti della zona. Anche il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, ha espresso il suo profondo dispiacere per la perdita di una giovane vita.

Questa tragedia ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Minturno, sottolineando ancora una volta l’importanza della sicurezza sul lavoro e la necessità di prevenire simili incidenti. La scomparsa di Francesco Mazzucco, a soli 21 anni, è una perdita inestimabile per la sua famiglia e per tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene.