È morto il cane di Elisabetta Canalis: “Ti sentivamo al guinzaglio anche se non c’eri più”

La showgirl Elisabetta Canalis ha comunicato tramite un post su Instagram la perdita del suo amato cane Charlie, adottato circa un anno fa da un canile. La notizia è stata accompagnata da una serie di immagini che raccontano i momenti vissuti nell’ultimo anno con l’animale, che era diventato un membro a tutti gli effetti della sua famiglia. Tra le foto condivise, spicca quella della figlia Skyler, ritratta mentre porta a passeggio l’altro cane della famiglia con un guinzaglio vuoto, in simbolico ricordo di Charlie.





Nel messaggio pubblicato sui social, Elisabetta Canalis ha espresso il suo dolore per la perdita dell’amico a quattro zampe. “Ciao Charlie, amico mio. Il mio cuore è a pezzi e così quello di Skyler che stasera ti ha portato lo stesso con noi al guinzaglio anche se non c’eri”, ha scritto. La showgirl ha poi aggiunto: “Spero di averti dato almeno un po’ di quell’amore folle che tu hai dato a noi e restituito quello che chi ti aveva buttato via ti ha tolto. Non hai mai perso fiducia ed amore nelle persone nonostante non siano sempre state gentili con te, ci mancherai piccoletto mio”.

Charlie era entrato nella vita di Elisabetta Canalis nell’aprile del 2024, quando la showgirl aveva deciso di adottarlo da un canile. L’animale, allora decenne, era stato abbandonato e si trovava in quella struttura da dieci giorni. Raccontando quell’incontro, Elisabetta aveva spiegato come fosse stata colpita dal carattere del cane: “Ci ho pensato, ho fatto diverse inversioni a U e poi sono tornata indietro, qualcosa di Charlie mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria nonostante fosse in quella gabbia chiuso da 10 giorni insieme a tante anime perse che non dovrebbero trovarsi lì. Abbiamo deciso di aggiungere un posto a tavola e di fare di Charlie un nuovo membro della famiglia. Buona vita Charletto”.

Il legame tra la famiglia e Charlie è stato profondo fin dal primo momento, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto significativo. La showgirl ha voluto condividere il suo dolore con i suoi follower, ricevendo una grande quantità di messaggi di supporto e affetto da parte dei fan. In una story successiva su Instagram, Elisabetta Canalis ha ringraziato tutti coloro che le hanno scritto per condividere esperienze simili: “Oggi ho letto tutti i vostri messaggi, le vostre esperienze condivise molto simili alla mia. Non sapete quanto mi abbia fatto piacere sapere che non sono sola, che avete speso anche 2 righe per raccontarmele. Vi abbraccio forte, anche se da qui”.

La perdita di Charlie rappresenta un momento difficile per la famiglia di Elisabetta Canalis, che in questi mesi aveva accolto il cane con amore e dedizione, cercando di offrirgli una nuova vita dopo l’abbandono subito. La storia di Charlie è un esempio di come l’adozione possa trasformare la vita degli animali e delle persone che li accolgono nelle proprie case.