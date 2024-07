Napoli, furibonda zuffa tra signore in spiaggia per un lettino in prima posizione

L’affollamento delle spiagge, il caldo e il caos possono portare a episodi incredibili, come dimostra la furiosa rissa tra donne per ottenere un lettino in prima fila, vicino alla riva. L’incidente si è verificato in un rinomato lido di Varcaturo, Napoli, dove in pochi secondi si è scatenato il caos tra i bagnanti. I video della violenta lite sono rapidamente finiti online, diventando virali e successivamente condivisi dal deputato Francesco Emilio Borrelli sul suo profilo Facebook.





“Violenza fuori controllo, chi non sa stare in mezzo alla gente deve essere rieducato,” ha scritto Borrelli. “Una testimone ha raccontato che durante la giornata sono arrivate queste due donne che pretendevano dal bagnino un lettino proprio in riva al mare, da posizionare avanti a chi era arrivato la mattina presto per aggiudicarsi il posto migliore. Al diniego dei dipendenti del lido le signore hanno fatto scattare la rissa, scagliandosi prima contro chi si stava godendo una giornata di mare e poi contro gli stessi bagnini.” Continua il deputato. “C’è voluto più di mezz’ora per riportare la calma. Ad avere la peggio anche chi cercava di separarle.”

Per poi concludere: “Siamo davanti a un vortice di violenza cieca e immotivata da cui nessuno è immune. Una rissa tra donne in pieno giorno, davanti a famiglie e bambini. Per cosa? Un lettino in riva al mare. Abbiamo superato ogni immaginazione. Chi non è in grado di stare in mezzo agli altri, mettendo a rischio la sicurezza di tutti, deve essere rieducato, non può girare a piede libero seminando il terrore nelle nostre città. Servono pene certe e nessuna attenuante perché chi pensa di poter fare ciò che vuole, seminando il panico su una spiaggia, non può restare impunito. Chiediamo che queste donne vengano individuate e assicurate al più presto alla giustizia.”

L’incidente ha suscitato forte indignazione tra i bagnanti presenti, che si sono trovati coinvolti in una situazione di tensione e paura. Numerosi commenti sui social media hanno espresso shock e disapprovazione per l’accaduto, sottolineando come la mancanza di rispetto e la violenza siano diventati problemi sempre più frequenti nella società odierna.

L’episodio solleva interrogativi sulla necessità di una maggiore presenza di forze dell’ordine nei luoghi pubblici affollati, come le spiagge, per garantire la sicurezza e prevenire comportamenti aggressivi. Inoltre, evidenzia l’importanza di promuovere la convivenza civile e il rispetto reciproco, valori fondamentali per vivere in una comunità serena e sicura.