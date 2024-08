Neonata di una settimana ustionata da acqua bollente scivolata da un elettrodomestico: ricoverata a Parma

Incidente tragico a Correggio durante un’operazione domestica

Una neonata di appena 7 giorni è stata ricoverata nell’ospedale di Parma con prognosi riservata a causa di ustioni estese su tutto il corpo, conseguenza di un accidentale versamento di acqua bollente dal robot da cucina di famiglia. Questo sfortunato incidente è avvenuto nell’abitazione della piccola a Correggio, un comune situato in provincia di Reggio Emilia, durante il weekend appena trascorso.





La serata di sabato 17 agosto ha preso una piega drammatica quando i familiari della neonata hanno allertato i servizi di emergenza. Intorno alle 20, è stata effettuata una chiamata al numero di emergenza, mobilitando prontezza l’intervento degli operatori sanitari del 118. Giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, medici e infermieri, preoccupati per la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso alla luce dell’età delicata della vittima.

Dopo aver ricevuto le prime cure e stabilizzazione sul posto, la neonata è stata trasferita in codice di massima urgenza all’altezza dell’ospedale Maggiore di Parma, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale. Grazie all’immediato intervento dei sanitari e alle cure ricevute, la piccola ha mostrato segnali di stabilizzazione nel corso delle ore successive. Pur rimanendo in condizioni serie, i medici hanno escluso il pericolo di vita, offrendo così una nota di speranza ai familiari.

La prognosi, comunque, resta riservata, e nel corso della giornata di domenica i medici hanno confermato che le condizioni della neonata si sono stabilizzate sufficientemente per permettere il suo trasferimento nel reparto di Neonatologia. Dalle prime ricostruzioni dell’accaduto, è emerso che la bimba sarebbe stata coinvolta in un incidente domestico, durante il quale dell’acqua bollente è transitata improvvisamente dalla macchina da cucina utilizzata nella casa.

Le ustioni di primo grado riportate dalla neonata richiederanno un lungo periodo di cura e attenzione, considerando la fragilità della sua età. Sebbene l’incidente evidenzi i rischi potenziali associati all’uso di apparecchiature da cucina, la famiglia sta ricevendo supporto da parte dei servizi sociali e medici, mentre la comunità si unisce in preghiera per la pronta guarigione della piccola.

La consapevolezza riguardo alla sicurezza domestica, specialmente in presenza di neonati, è un tema che merita una riflessione approfondita. Incidenti come questo possono servire da insegnamento per sensibilizzare le famiglie sui pericoli delle attrezzature domestiche e sull’importanza di maneggiare con cautela gli utensili da cucina. La speranza è che la piccola possa recuperare completamente e che la sua storia possa contribuire a prevenire incidenti simili in futuro.